По путінській Росії повинен бути нанесений такий удар, щоб вона ніколи більше нікому на загрожувала, - Безсмертний
Дипломат Роман Безсмертний вважає, що якщо Росія не капітулює у війні з Україною та не зазнає краху, через певний період РФ розпочне нову агресивну війну проти сусідніх держав
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Якщо не відбудеться капітуляції Російської Федерації, яку з одного боку підпише Путін, чи особа, яка представлятиме Росію, а з іншого боку буде підпис країн формату “Рамштайн”, то це зло отримає передишку і знову буде чинити наругу над кимось. Тому я повністю поділяю позицію, яку свого часу висвітлив президент США Джо Байден, а потім повторив Ентоні Блінкен, що по путінській Росії має бути нанесений такий удар, щоб Росія найближчі десятиліття та століття не могла погрожувати не тільки сусіднім державам, а й іншим країнам", - пояснив Безсмертний.
Безсмертний наголосив, що досягнення капітуляції Росії у війні з Україною є крайньою метою для всього демократичного світу. На думку дипломата, після капітуляції Росії потрібно провести міжнародний трибунал з оголошенням всіх злочинів РФ в Україні.
"Потрібно ставити капітуляцію Росії за мету і розуміти як крайню необхідність. За інших умов, загроза сусіднім державам від Росії існуватиме завжди. Тому дуже важливо досягти капітуляції РФ, проведення міжнародного трибуналу над РФ з оголошенням всіх воєнних злочинів в Україні та притягненням до відповідальності та покаранням всіх тих, хто приймав рішення та надавав відповідні команди", - додав Безсмертний.
Безсмертний також зауважив, що зі списку причетних до військової агресії проти України ні в якому разі не потрібно вилучати самопроголошеного президента Білорусі.
"Зі списку відповідальних осіб, які причетні до розв’язання агресивної війни проти України, ні я в якому разі не потрібно виключати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і тих осіб, які з боку Білорусі, надавали територію для ведення війни. Оскільки різниці в правовій оцінці дій Путіна та Лукашенка ніякої немає. Як би там Лукашенко не намагався втекти від відповідальності" - додав Безсмертний.
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