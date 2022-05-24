English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією По путінській Росії повинен бути нанесений такий удар, щоб вона ніколи більше нікому на загрожувала, - Безсмертний
Ексклюзив

По путінській Росії повинен бути нанесений такий удар, щоб вона ніколи більше нікому на загрожувала, - Безсмертний

24 травня, 2022 вiвторок
14:19
війна з Росією Роман Безсмертний

Дипломат Роман Безсмертний вважає, що якщо Росія не капітулює у війні з Україною та не зазнає краху, через певний період РФ розпочне нову агресивну війну проти сусідніх держав

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"


"Якщо не відбудеться капітуляції Російської Федерації, яку з одного боку підпише Путін, чи особа, яка представлятиме Росію, а з іншого боку буде підпис країн формату “Рамштайн”, то це зло отримає передишку і знову буде чинити наругу над кимось. Тому я повністю поділяю позицію, яку свого часу висвітлив президент США Джо Байден, а потім повторив Ентоні Блінкен, що по путінській Росії має бути нанесений такий удар, щоб Росія найближчі десятиліття та століття не могла погрожувати не тільки сусіднім державам, а й іншим країнам", - пояснив Безсмертний.

Безсмертний наголосив, що досягнення капітуляції Росії у війні з Україною є крайньою метою для всього демократичного світу. На думку дипломата, після капітуляції Росії потрібно провести міжнародний трибунал з оголошенням всіх злочинів РФ в Україні.

"Потрібно ставити капітуляцію Росії за мету і розуміти як крайню необхідність. За інших умов, загроза сусіднім державам від Росії існуватиме завжди. Тому дуже важливо досягти капітуляції РФ, проведення міжнародного трибуналу над РФ з оголошенням всіх воєнних злочинів в Україні та притягненням до відповідальності та покаранням всіх тих, хто приймав рішення та надавав відповідні команди", - додав Безсмертний.

Безсмертний також зауважив, що зі списку причетних до військової агресії проти України ні в якому разі не потрібно вилучати самопроголошеного президента Білорусі.

"Зі списку відповідальних осіб, які причетні до розв’язання агресивної війни проти України, ні я в якому разі не потрібно виключати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і тих осіб, які з боку Білорусі, надавали територію для ведення війни. Оскільки різниці в правовій оцінці дій Путіна та Лукашенка ніякої немає. Як би там Лукашенко не намагався втекти від відповідальності" - додав Безсмертний.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
Безсмертний
російська агресія
Путін
капітуляція
Читайте також:
Денис Пушилин
23 травня, 2022 понедiлок
Пушилін заявив про намір влаштувати у "ДНР" "міжнародний трибунал" над захисниками Азовсталі
путін шойгу автомат
24 травня, 2022 вiвторок
У розвідці розповіли, коли Путін ухвалив остаточне рішення про напад на Україну
Олексій Резніков
23 травня, 2022 понедiлок
Підсумовуючи Рамштайн-2, Олексій Резніков використав несподівану метафору із "Зоряних воєн"
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.65
    Купівля 34.65
    Продаж 36.38
  • EUR
    Купівля 36.39
    Продаж 38.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
24 травня
15:02
голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
На Луганщині обстріляли хімічний завод "Азот", четверо людей загинуло
14:58
Ексклюзив
Маріуполь
Жителі Маріуполя щодня розповідають нам про "новації" від окупаційної "влади" у місті, – голова райради
14:54
Інтерв’ю
Володимир Слєпченко
Треба шукати рівновагу. Лише вкупі з розумом емоції здатні наблизити перемогу, – художник Володимир Слєпченко
14:45
Україна ЄС НАТО
500 млн євро: ЄС затвердив додаткову допомогу Україні
14:41
Дмитро Пєсков
У Кремлі відреагували на заяву російського дипломата Бондарєва, який розкритикував Путіна за війну з Україною
14:27
імпорт електроенергії
Рада ратифікувала угоди з МБРР про додаткові резерви для енергобезпеки України
14:20
Марк Рютте
Прем'єр Нідерландів скептично висловився про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС
14:16
Нех*й шастать! Укравтодор просить демонтовувати дорожні знаки
"На**й, знов на**й, до Росії на**й": Укравтодор продає з аукціону дороговказ для окупантів, кошти передадуть ЗСУ
14:06
Стремоусов
Херсонський колаборант Стремоусов "запросив" окупантів облаштувати в області військову базу
13:59
Новини компаній
Компанія Ferrexpo Костянтина Жеваго придбала два екскаватори для комунальників Чернігова
13:58
Сергій Шойгу
Шойгу вигадав ще одну причину вторгнення РФ в Україну
13:50
Смартфон
Спецслужби РФ вербували українських дітей грою у смартфоні: за фото військових об'єктів та інфраструктури давали електронні гроші
13:48
Ексклюзив
Віктор Медведчук
Це огидно: бійці з Азовсталі в полоні, натомість розкручується справа Медведчука, - Марина Данилюк-Ярмолаєва
13:35
ЗСУ
Навіть якщо війна триватиме довше: 82% українців назвали неприпустимими жодні поступки територією заради досягнення миру
13:19
комп’ютер
Google передасть українським вчителям 43 тисячі ноутбуків: частина платних програм буде безкоштовна
13:10
мавпяча віспа
МОЗ низько оцінює шанси поширення в Україні мавпячої віспи
13:01
Олександр Петраков
ЧС-2022: У збірної України перед Шотландією зірвалося два товариські матчі, - ЗМІ
12:57
зерно-війна
"Не ставайте співучасниками російських злочинів": Кулеба закликав світ не купувати у Росії крадене українське зерно
12:40
Оновлено
Олексій Навальний
"Зневажаю вашу владу і не боюся бункерного діда": Навальний виступив на оскарженні вироку, суд підтвердив 9 років суворого режиму
12:39
Ексклюзив
Олексій Гончаренко
Закликаю усіх залишити політичні суперечки до перемоги у війні з Росією, - нардеп Гончаренко про заяви Медведчука
12:31
Маріуполь
У Маріуполі під руїнами багатоповерхівки знайшли тіла 200 загиблих, - радник мера
12:21
окупант
На Запоріжжі окупанти вдруге викрали селищного голову Кирилівки Івана Малєєва
12:06
Родріго Дутерте
"Я вбиваю злочинців, а не дітей і стареньких": Путіна назвав дітовбивцею президент Філіппін Дутерте, відомий позасудовими розправами
12:01
Азовсталь
Під час розмінування Азовсталі підірвалися четверо російських саперів
11:48
перехоплення розмов окупантів
"Тут уже бунт почався, 80% в бій не ідуть": окупант поскаржився дружині на величезні втрати і недоплату грошей
11:40
Ексклюзив
посівна
Вартість експорту зерна з України зросла в 4 рази під час повномасштабної війни, – агроексперт Нів'євський
11:39
Кулеба
"Наступ росіян на Донбасі - це безжальна битва": Кулеба закликав пришвидшити поставки зброї в Україну
11:38
Ігор Додон
У Молдові затримали проросійського експрезидента Додона
11:29
танкер
Рекордні 62 млн барелів російської нафти застрягли на танкерах у морі через відмову покупців від неї, - Reuters
11:17
деокупаціїя Крим
До кінця року ми маємо як мінімум зайти на територію Криму, - Буданов
11:12
зруйнував газопровід
На Запоріжжі 71 372 абоненти у 89 населених пунктах залишились без газу внаслідок російських обстрілів
11:04
Кіпіані
Зеленський не втік з Києва завдяки новій армії, яку створив з нуля Порошенко, - автор книги "Справа Василя Стуса" Кіпіані про заяви Медведчука
10:50
Ексклюзив
заборона ОПЗЖ
Необхідно визнати "Український вибір" Медведчука та ОПЗЖ злочинними організаціями, а не конкретних персоналій, - генерал-майор СБУ Ягун
10:45
путін шойгу автомат
У розвідці розповіли, коли Путін ухвалив остаточне рішення про напад на Україну
10:40
Китай на 20% збільшив імпорт російської нафти, - Bloomberg
10:39
корабель рф
Російські моряки на війні з Україною відмовляються виконувати бойові накази через аварійний стан кораблів, - розвідка
10:30
путін
У Путіна кілька важких хвороб, одна з яких - рак, - керівник ГУР МО Буданов
10:01
Кирило Буданов
Буданов пояснив, чому розвідка чекає на переломний момент у війні в серпні
10:01
фейк, фейки
"Замінування" ємностей на хімзаводі у Лисичанську й повна відмова від гривні на Херсонщині: нові фейки від РФ
09:54
Ексклюзив
втрати рф
Окупанти абсолютно не рахують свій особовий склад: одну роту знищено, вони кидають наступну і так увесь час, – офіцер обласної ТрО Луганщини
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV