Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Якщо не відбудеться капітуляції Російської Федерації, яку з одного боку підпише Путін, чи особа, яка представлятиме Росію, а з іншого боку буде підпис країн формату “Рамштайн”, то це зло отримає передишку і знову буде чинити наругу над кимось. Тому я повністю поділяю позицію, яку свого часу висвітлив президент США Джо Байден, а потім повторив Ентоні Блінкен, що по путінській Росії має бути нанесений такий удар, щоб Росія найближчі десятиліття та століття не могла погрожувати не тільки сусіднім державам, а й іншим країнам", - пояснив Безсмертний.

Безсмертний наголосив, що досягнення капітуляції Росії у війні з Україною є крайньою метою для всього демократичного світу. На думку дипломата, після капітуляції Росії потрібно провести міжнародний трибунал з оголошенням всіх злочинів РФ в Україні.



"Потрібно ставити капітуляцію Росії за мету і розуміти як крайню необхідність. За інших умов, загроза сусіднім державам від Росії існуватиме завжди. Тому дуже важливо досягти капітуляції РФ, проведення міжнародного трибуналу над РФ з оголошенням всіх воєнних злочинів в Україні та притягненням до відповідальності та покаранням всіх тих, хто приймав рішення та надавав відповідні команди", - додав Безсмертний.

Безсмертний також зауважив, що зі списку причетних до військової агресії проти України ні в якому разі не потрібно вилучати самопроголошеного президента Білорусі.

"Зі списку відповідальних осіб, які причетні до розв’язання агресивної війни проти України, ні я в якому разі не потрібно виключати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і тих осіб, які з боку Білорусі, надавали територію для ведення війни. Оскільки різниці в правовій оцінці дій Путіна та Лукашенка ніякої немає. Як би там Лукашенко не намагався втекти від відповідальності" - додав Безсмертний.

18 травня американський телеканал CNN повідомив, що у НАТО вважають, що Україна може повністю відвоювати Донбас та Крим.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що до кінця 2022 року українські військові мають зайти на територію окупованого Криму

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