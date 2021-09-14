Почав чудити, - журналіст Циганик розповів, чому один з кращих футболістів покинув "Динамо"

Про це розповів авторитетний журналіст Ігор Циганик.



За інформацією Циганика, Родрігес "почав чудити".

"Жерсон не хотів залишатися, починав чудити. І його добре продали. Його віддали "Труа" в оренду з обов'язковим правом викупу за 4,5 млн євро. Це зі слів президента "Динамо". Це хороший бізнес. Він просто не хотів тут грати. Я не можу сказати, що він поганий хлопець. Він весела, непогана людина. Луческу вирішив, що буде так. Жерсон не хотів тут залишатися, і іноді краще відпустити, особливо легіонера з таким непростим характером", - розповів журналіст Ігор Циганик.



Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу особисто схвалив продаж Жерсона Родрігеса, оскільки має претензії до гри вінгера португальського походження.

Родрігес перейшов до "Динамо" у 2019 році, зіграв за киян 53 матчі та забив 9 голів.

"Труа" у нинішньому сезоні повернувся до найсильнішого французького дивізіону.

1 вересня півзахисник київського "Динамо" Жерсон Родрігес перейшов до французького "Труа".

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