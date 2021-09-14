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Головна Спорт Почав чудити, - журналіст Циганик розповів, чому один з кращих футболістів покинув "Динамо"

Почав чудити, - журналіст Циганик розповів, чому один з кращих футболістів покинув "Динамо"

14 вересня, 2021 вiвторок
16:56
Спорт Жерсон Динамо

Півзахисник Жерсон Родрігес покинув київське "Динамо" через свою поведінку

Про це розповів авторитетний журналіст Ігор Циганик.

За інформацією Циганика, Родрігес "почав чудити". 

"Жерсон не хотів залишатися, починав чудити. І його добре продали. Його віддали "Труа" в оренду з обов'язковим правом викупу за 4,5 млн євро. Це зі слів президента "Динамо". Це хороший бізнес. Він просто не хотів тут грати. Я не можу сказати, що він поганий хлопець. Він весела, непогана людина. Луческу вирішив, що буде так. Жерсон не хотів тут залишатися, і іноді краще відпустити, особливо легіонера з таким непростим характером", - розповів журналіст Ігор Циганик.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу особисто схвалив продаж Жерсона Родрігеса, оскільки має претензії до гри вінгера португальського походження. 

Родрігес перейшов до "Динамо" у 2019 році, зіграв за киян 53 матчі та забив 9 голів.

"Труа" у нинішньому сезоні повернувся до найсильнішого французького дивізіону.

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