Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Не може бути так, що людина вісім років перебуває у СІЗО без вироку суду. За законом у нас визначено два місяці слідчих дій, може бути продовжено розгляд справи до пів року, максимум – до року. Якщо людина вісім років без вироку, то це говорить, що доказів для засудження підозрюваного у слідства нема. А визнати те, що вони не справляються і не знайшли докази, то на це у них немає ні сили, ні бажання; їм простіше тримати людину за ґратами, ніж визнати, що не впоралися. Тобто це означає, що свою провину мають визнати слідчі, прокурори, суддя, який мав би вже давно прийняти рішення і закрити справу за недоведеністю. Кар'єрне бажання не визнавати свою помилку призвело до того, що у людини урвався терпець після років очікування, і це закінчилося смертями. Це величезний вирок судовій та правовій системі у нашій державі", - сказав депутат Київради.

Ємець додав, що зараз мали б бути прийняті дисциплінарні рішення до всіх, хто був дотичний до цієї справи: слідчі, прокурори, судді. У тому, що загинули люди, є пряма безпосередня їхня вина. Людина по закону не може вісім років перебувати без вироку у суді, це норма закону, яку вони не виконали, тому відповідальність на них лежить.