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Поет Чубай, вождь індіанців Даценко чи снайпер Білий Ворон: що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
20 січня, 2023 п'ятниця
17:53
Культура Чубай

Від реальної історії вождя індіанців українця Івана Даценка до видозміненої історії українського бійця Миколи Вороніна: життєписи, які не залишають байдужими

Дата 22 січня в історії України особлива. Цього дня 1919 року на столичній Софійській площі проголосили Акт возз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину соборну Україну. Якщо зазирнути в події ближчої історії, то можна згадати неймовірне внутрішнє піднесення, яке переживали українці  в 1990 році, вшановуючи День Соборності  "живим ланцюгом", де — за різними підрахунками — взяли участь до 5 млн людей і який зв'язав Івано-Франківськ, Львів і Київ. І саме в контексті особливих патріотичних почуттів у ці вихідні Еспресо і вибрав фільми для перегляду. 

 "Чубай. Говорити знову"

 У кінотеатрах з 19 січня

Фільм про легендарного поета та перекладача Грицька Чубая, який — за визначенням Івана Дзюби був "однією із найзвабливіших і найзворушливіших легенд українського безчасся 70-80-х років XX століття". Про його приїзд до Львова і про його самоствердження тут, про його славу і про те, як КДБ перетворило життя поета та його близьких на пекло.  

Прониклива стрічка, яку зініціювала донька Грицька Чубая, музикантка та співачка Соломія Чубай і яку на стику жанрів документального кіно та телевистави втілив режисер і продюсер Михайло Крупієвський. У головній ролі — сучасний поет Сергій Жадан, який веде мову у фільмі про його героя неймовірно тепло і без зайвого пафосу.

Фільм тримає, ворохобить, проймає. Спогади про Грицька Чубая не лише його родини (дружини Галини та дітей Тараса й Соломії), а й Віктора Морозова, Валерія Шаленка, Юрія Брилинського, Ігоря Калинця, Василя Герасим’юка, Миколи Рябчука, Катерини Немирі, Ореста Яворського, Романа Кіся, Романа Готри, Богдана Стельмаха, Влодка Кауфмана, Йосипа Іванкевича, Святослава Максимчука, Юрія Винничука, Мирослава Греділя (знаних людей для свого покоління), спроба осмислити й поглянути на все з відстані досвіду та часу, де  замисленість та мовчання не менш красномовні за слова – це не просто спогади про людину. Це також про багато інших українських родин, що пройшли через більше чи менше пекло каральної системи. Про те, яким підступним і багатоликим може бути зло. Про крихкість людської душі, про потребу розуміння та вирозуміння, про осуд і прощення, про багато інших речей, відчитуючи які, глядач прокладає також  містки й до себе та до своїх близьких.

  

"Поводир, або Квіти мають очі"

На Netflix та Youtube

Дуже зворушливий і справді дуже крутий український історичний драматичний фільм режисера і сценариста Олеся Саніна, в основу сюжету якого покладено мандри Радянською Україною американського хлопчика, що супроводжує сліпого кобзаря в роки колективізації та Голодомору. Фільм про кохання, вірність, підлість і зраду на тлі найдраматичніших сторінок української історії. Знято за реальними фактами та свідченнями. Світова прем'єра фільму відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі 16 липня 2014 року за повного аншлагу. Стрічка висувалася від України на "Оскар" та була представлена на багатьох міжнародних кінофестивалях.

Актори: Антон Святослав Грін, Станіслав Боклан, Олександр Кобзар,  Джефф Баррелл, Джамала.

"Додому"

На Megogo

Український драматичний фільм 2019 року, повнометражний режисерський дебют Нарімана Алієва з Ахтемом Сеітаблаєвим у головній ролі. Це перший український фільм про анексію Криму і, хоча, цих подій у стрічці немає, але вони — важливий фон та причина всього, що відбувається на кіноекрані. Світова прем'єра стрічки відбулася 22 травня 2019 року на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де вона брала участь в конкурсній програмі "Особливий погляд".

За сюжетом, у кримського татарина Мустафи у війні на Донбасі гине його старший син. Батько їде до Києва, куди виїхали два його сини після анексії Криму з думкою повернути молодшого додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. У центрі уваги режисера не скільки одвічний конфлікт "батьки і діти", стільки проблеми втрати зв'язків з рідною землею та людини з людиною. 

В ролях: Ахтем Сеітаблаєв, Ремзі Білялов, Дар’я Баріхашвілі, Вероніка Лук’яненко, Віктор Жданов, Анатолій Маремпольський, Акмаль Гурезов і Лариса Яценко.

 

"Снайпер. Білий ворон"

На Netflix

Перший український фільм про російську-українську війну, що вийшов на великі екрани уже в час повномасштабного вторгнення Росії. Стрічка від компанії UM-Group повнометражна ігрова. Режисер — Мар'ян Бушан, який водночас став співавтором сценарію разом з Миколою Вороніним, чия реальна історія лягла в основу сюжету. 

Микола Воронін, в минулому екопоселенець, що у 2014 році пішов на російсько-українську війну добровольцем та захищав донецький аеропорт. 

Ролі у фільмі виконали: Павло Алдошин, Марина Кошкіна, Андрій Мостренко, Роман Семисал, Олег Драч, Роман Ясіновський та Олег Шульга.

"ТойХтоПройшовКрізьВогонь"  

На Youtube na Megogo

Настанова ще раз переглянути стрічку "ТойХтоПройшовКрізьВогонь", попри те, що вона вийшла ще у 2012 році,  виходить із бажання у такий спосіб підтримати актора театру, кіно та дубляжу Дмитра Лінартовича, який — як десантник ЗСУ — зазнав недавно важкого поранення в боях за Соледар.

Стрічку "ТойХтоПройшовКрізьВогонь" режисер Михайло Іллєнко зняв за мотивами реальної історії Івана Даценка — українського хлопця з-під Полтави, пілота-аса, що був героєм Радянського Союзу, однак став бранцем ГУЛАГу, але зміг знайти сили вирватися на свободу. Доля закинула цього дивовижного чоловіка до Канади, де він став вождем місцевого племені індіанців.  

Коли створювався цей фільм, український кінематограф переживав брак позитивного героя. Властиво, стрічки з героями-невдахами з'являлися, а от із тими, на яких можна було б орієнтуватися, ні. Михайло Іллєнко спробував зламати стереотипи — запропонувати глядачеві саме позитивного героя. І йому це вдалося

В ролях: Дмитро Лінартович, Віталій Лінецький, Ольга Гришина, Віктор Андрієнко,Іванна Іллєнко, Олексій Колесник, Олександр Ігнатуша.

 

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Сергій Жадан
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