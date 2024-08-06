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Сергій Фурса
6 серпня, 2024 вiвторок
18:09
Погляд Сергій Фурса

Тільки лінивий вчора не написав, що фінансовий світ падає. Японський фондовий ринок впав на 12%, найбільше з 1987 року, а американський ринок так гепнувся зранку, що сходу втратив 2 трильйони доларів капіталізації

Зміст

Коротко кажучи, на світових фондових ринках була кривава різня бензопилою.

І знов пішли згадки про 2008 рік, світову фінансову кризу та американську рецесію. Час називати понеділок чорним і стрибати з дахів хмарочосів. А японці звісно мають свою сталу практику поведінки, коли честь постраждала і їм підказувати не треба.

А ще й серпень. Традиція...

Але понеділок завершився. А зранку у вівторок Японія зростає на 10%, відіграючи більшість втрат попереднього дня. Американські індекси зростають. Сонце сяє. І навіть біткоїн відновлюється.

Що це було? Поки що немає причин вважати, що ми бачимо початок повноцінної кризи на фінансових ринках. І виглядає так, що ми спостерігаємо сильну корекцію. Хоча для остаточних висновків треба почекати трошки довше. Бо початок як корекції, так і фінансового обвалу, може виглядати абсолютно однаково.

Ринки дійсно сильно впали за останні кілька торгових днів. Все почалося ще в п’ятницю, коли завалились американці. Японці це свято пропустили, бо власне вже пішли відпочивати в той момент, коли американці у п’ятницю розпочали розпродажі. І саме тому понеділок виявився таким негативним в Токіо. Вони просто наздоганяли із традиційною японською завзятістю. На додачу, паралельно дуже сильно укріплювалась японська єна. Це стало результатом рішення їх Центрального Банку. Але фішка в тому, що японський фондовий ринок, який так сильно падав, обліковується як раз у єнах. Що логічно. І тому коли ціни в єнах стрімко падали, в доларах вони не те щоб сильно змінювались, адже паралельно зростав курс японської валюти.

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Що спричинило цей процес? Що стало спусковим гачком у п’ятницю, коли американці почали продавати, продовживши це робити в понеділок? Страхи рецесії.

Після кількох років дуже сильної економіки в США, коли статистика, що виходила, відвертала від думок про рецесію, останні дані були менш оптимістичні. Особливо дані з ринку праці. І це підігріло страхи. І пішли розпродажі.

А ще й серпень. Не те що є якесь астральне прокляття. Просто є відпустки. Багато людей не працюють. А в результаті на ринку низька ліквідність і будь-які рухи отримують більшу амплітуду.

Тут треба зазначити важливі моменти. Перше – ринки взялися до розпродажів після дуже довгого періоду зростання і перебуваючи близько до історичних максимумів. Тобто дуже довго накопичувався цей потенціал для падіння. І тому навіть зниження такого масштабу залишає ринки дуже дорогими.

Друге – саме рецесія. Дійсно, її ймовірність стали оцінювати як більшу. Але яка це ймовірність? Банк Goldman Sachs переглянув оцінку ймовірності рецесії й поставив її на рівень 25%. Така собі ймовірність. Точно не виглядає як невідворотна подія.

Тому мова і йде про те, що, скоріш за все, ми маємо справу із корекцією і час панікувати не настав.

Чи може він настати? Та звісно. По-перше, ринки дуже довго зростали. І накопичили купу дисбалансів. І купу бульбашок надулося. Не просто так Ворен Баффет, цей здоровий глузд фондового ринку, вже дуже сильно вийшов в кеш. Бо ринки дуже дорогі. І зростали переважно на хайпі. Як, наприклад, хайп Штучного інтелекту, що дуже нагадує історію доткомів з 2000 року. Що розігнав окремий сегмент ринку і тягнув за собою всі індекси.

Другий момент – це високі ставки. Вийшовши на стежку війни з інфляцією, американський регулятор суттєво підняв ставки, вартість грошей в економіці. І це після десятиліття, коли гроші нічого не вартували й були завжди доступні. Це мало спричинити наслідки. Але поки що вони не значні. Або приховані. Так чи інакше, це може стати спусковим гачком для справжньої кризи, а не просто для корекції.

Рано чи пізно ринки проваляться і криза станеться. Але як то кажуть "не сьогодні". Схоже, що не сьогодні.

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І окремий привіт тим, хто вирішив ховатися від проблем у біткоїні. Як актив, що має стати контрциклічним захисником у період криз. Цей біткоїн, звісно, і дуже очікувано, завалився найбільше. Бо він є чисто спекулятивним активом. І є індикатором схильності спекулянтів до ризику. Коли сонце сяє, ринки зростають і страху немає, то люди готові ризикувати. І зростає біткоїн. Але коли небо затягує хмарами й треба пересидіти в тихому місці, то починають продавати те, що маркується як найбільший ризик. І тому починають з продажу біткоїна. І тому коли справжня криза станеться, коли ми побачимо не корекцію, а саме падіння ринків на 30%, 40%, а, може, і 50%, то лусне і бульбашка біткоїна. І захистити цей актив, як золото, під час криз нікого не зможе. Може, ця корекція стане нарешті уроком для тих, хто бачить у біткоїні щось більше, ніж воно є насправді.

А що Україна? Поки триває війна наша інтеграція у світову економіку обмежена і кризу ми відчули б тільки через падіння цін на метал і руду. З іншого боку, навіть така корекція суттєво вдарила по вартості нафти. Що ж казати про справжню кризу. І по російському бюджету це вдарило б дуже сильно. Тому Путін, хоча і постійно провокує міжнародну нестабільність, має молитися на американський фондовий ринок і щоб з ним нічого не сталось. Чи вплинуло б на рівень підтримки України союзниками? Навряд чи. Бо ці суми є дуже незначні на тлі інших витрат.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
фондовий ринок
курс валют
бізнес
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