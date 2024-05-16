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OPINION

Байден, нафта, зміни клімату і вибори

Юрій Богданов
16 травня, 2024 четвер
14:06
Погляд Юрій Богданов
Зміст

На FT вийшов розбір, чому великі виробники нафти, які при Байдені заробляють найбільше в історії, його ненавидять

Це дуже добрий матеріал для розуміння передвиборчого порядку денного. В тому числі про те, чому існують танці у стилі “як обмежити Росію, щоб не вдарити по цінах на паливо”. Тож ось тези:

1. Нафтогазова промисловість США зараз перебуває на піку. Видобуток — понад 13 млн барелів на добу (рекорд за всі часи). Експорт різко зріс, як і прибутки — переважно після вторгнення Росії в Україну. Акції ExxonMobil і інших компаній зросли в ціні в 1,5 - 2 рази. Але представники галузі переконані, що ці всі успіхи — всупереч Білому дому.

2. Гравці нафтового ринку вбачають в екологічному порядку денному адміністрації Байдена загрозу для себе. Напередодні обрання 2020 Байден заявляв, що зробить боротьбу зі змінами клімату важливою складовою своєї політики, і за ці 4 роки ввів нові екологічні правила — від захисту видів, що перебувають на межі зникнення до обмежень на будівництво нових LNG-терміналів.

3. Для чого така політика? Алі Заїді, радник Байдена з питань клімату, каже що ніхто спеціально обмежувати галузь не збирається, але Америка має концентруватися на побудові економіки майбутнього й екологічних програмах, щоб витримати глобальну конкуренцію.

4. Напад Путіна на Україну диспозицію змінив: ціни на бензин пішли вгору, що могло мати негативні наслідки для демократів, тому Байден вимагав від компаній збільшити видобуток, щоб стабілізувати ціни та підтримати інші галузі економіки. Так, для Байдена політично дуже важливі ціни на паливо.

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5. Коли нафтові компанії за підсумками 2022 отримали рекордні надприбутки, Байден почав активніше критикувати їх за жадібність і безвідповідальність. Але все ж його адміністрація спробувала знайти порозуміння. 2023 вона схвалила масштабне буріння на Алясці, проти якого протестували екологи та прогресивні виборці самого Байдена. Крім того, Закон про зниження інфляції (ухвалено 8.20.22) передбачав не тільки величезні інвестиції у "зелену промисловість", але й певні поступки нафтогазовому сектору.

6. Напередодні виборів ситуація змінилася, коли Білий дім посилив низку обмежень для галузі, в тому числі зробив суворішими екологічні вимоги для автомобілів.

Чи дає така політика електоральний ефект? Важко сказати. За даними CNN, наразі виборці віком 18-34 більше підтримують Трампа: 51% проти 40%. А "прогресивна молодь" роздратована на Байдена і через непослідовну кліматичну політику (привіт, буріння на Алясці), і через позицію по війні в Газі.

7. Трамп використовує ситуацію у своїй політичній агітації. Під час турне штатами, які залежать від видобутку нафти, він постійно говорить про політику “drill, baby, drill”. Це знаходить підтримку у нафтових компаній і їх працівників. Наразі нафтовики надонатили Трампу 7 млн доларів, але буде більше, бо значна частина спочатку підтримувала Нікі Гейлі.

8. Особливо жорстка політична боротьба навколо галузі йде у Пенсільванії, голоси якої можуть бути вирішальними (2016 там переміг Трамп, 2020 - Байден). У штаті було обмежено будівництво нових LNG-терміналів, від цього рішення дистанціювався і місцевий губернатор — демократ Джош Шапіро, який в усьому іншому беззаперечно підтримує Байдена.

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9. При цьому значна частина галузі скептично налаштована і до Трампа. Адже його обіцянки дешевого бензину, збільшення видобутку, а також ймовірні торговельні війни зовні можуть завдати компаніям (особливо орієнтованими на експорт) великих збитків.

10. Ця ситуація добре ілюструє, наскільки важко Байдену дається маневрування між важливим для багатьох його виборців екологічним порядком денним, необхідністю тримати прийнятні ціни на паливо та інтересами виборців в різних регіонах.

От так виглядає у великій політиці пошук балансу між довгостроковими інтересами країни (який кожен бачить по-своєму), вузькими галузевими інтересами, зовнішньополітичними задачами (стримувати Росію, наприклад) і задачею виграти найближчі вибори.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
вибори президента
екологія
нафта
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
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