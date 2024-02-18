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OPINION

Час проведення чергових президентських виборів має визначити Конституційний суд

Михайло Косів
18 лютого, 2024 неділя
14:07
Погляд Михайло Косів

Марно сподіватися, що Зеленський добровільно подасть заяву про дострокове припинення президентських повноважень (або його до того змусять) у зв’язку з висловлюваними йому кримінальними звинуваченнями в державній зраді

А от планувати (вимагати) чергові вибори після закінчення через три місяці й десять днів президентських повноважень – ми зобов'язані. Мусимо! Якнайрішучіше!

Деякі мої опоненти, співрозмовники, навіть приятелі при розмовах на цю тему вдаються до особистісних міркувань, суб’єктивних умовиводів: які, мовляв, вибори – йде ж війна. Все це, справді, аргументовано, справедливо, безперечно, але… Та ж ми мусимо, попри все, пам’ятати, що у нас існує Основний Закон, яким не можна нехтувати.

Стаття 8. "Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії".

Жодних передбачень, що в нас може виникнути така ситуація, за якої можуть прийматися "нормативно-правові акти", які не відповідають Конституції України, – тут на це немає навіть натяку. То навіщо ми висловлюємо свої мудрування – нехай навіть суттєві й актуальні?

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Нагадаймо ці "норми прямої дії", які стосуються найвищих органів державної влади, що формуються народом через вибори.

Вибори Верховної Ради та Президента України відбуваються на основі "вільного, загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування" (ст. 71). Народні депутати України розпочинають виконання своїх обов’язків після складання присяги перед Верховною Радою (ст. 79).

"Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України" (ст. 104).

У Конституції передбачені обставини, за яких можливе дострокове припинення повноважень народного депутата України (ст. 81) і Верховної Ради (ст. 90). Повноваження Президента України також можуть бути припинені достроково за певних обставин (ст. 108).

Далі наступає правова колізія. Згідно зі ст. 83 Конституції України, "під час дії воєнного стану повноваження Верховної Ради продовжуються" – аж до закінчення війни та виборів нового парламенту. Щодо повноважень Президента України така норма в Конституції не передбачена. Натомість тут у ст. 108, ч. 1 написано: "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України".

Що це означає? Що в Україні, внаслідок якихось серйозних обставин (як от – теперішня війна), можуть не призначатися президентські вибори й чинний Президент може бути Главою Держави – скільки йому заманеться? Чи ця норма визначає час між оголошенням переможця виборів і прийняттям переможцем присяги? Як це було у 2019 році: 21 квітня – другий тур виборів, на яких переміг Зеленський, і 20 травня, коли він склав присягу. А протягом цих 29 днів країною керував ще Порошенко.

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Не проводити президентські вибори у зв’язку з тим, що не можна забезпечити в умовах війни вільного пересування людей, що гарантоване конституційною свободою (ст. 33) або неможливість проводити мирні зібрання, віча, громадянські акції, походи, демонстрації (ст. 39) – таких нормативних передумов непроведення президентських виборів Конституція не передбачає.

Чи хтось із суспільно активних осіб (навіть партій, громадських організацій) може взяти на себе політичну відповідальність розв'язувати це питання? Не може! Не має права. Та ж ми для цього й створювали Конституційний Суд.

Розділ XIII "Конституції України" ("Конституційний Суд України") починається статтею 147, яка утверджує таку норму: "Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Конституційний Суд України розв'язує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України й дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України". Звернення до Конституційного Суду України, зокрема і з цього питання, можуть подати 45 депутатів Верховної Ради (ст. 150, ч. 5). То що, колеги-парламентарі, вас сьогодні не набереться така кількість, яких турбує доля України?

І нарешті: "Конституційний Суд України ухвалює рішення, які є обов’язковими до виконання на території України, остаточними та не можуть бути оскаржені". (ст. 150, п. 2, ч. 2).

Отож, не баламутьмо себе і наше суспільство. Прийшов час, коли величезна відповідальність за історичне рішення і за його наслідки лягла на плечі суддів Конституційного Суду. Поспівчуваймо їм, але й водночас наполягаймо: виконайте свій професійний і громадянський обов’язок. Скажіть своє остаточне, що не може бути оскаржене, рішення про чергові вибори Президента України, повноваження якого у теперішній час закінчуються 20 травня 2024 року.

Джерело

Про автора. Михайло Косів, український політик, народний депутат України I-IV та VI скликань. Заслужений діяч мистецтв України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
вибори
політика
вибори президента
Конституція України
Війна з Росією
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