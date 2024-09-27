Очевидно, що цей крок члена команди Дональда Трампа спрямований на публічну сатисфакцію через відсутність належних, на думку команди колишнього президента США, медіапроявів республіканців.

Хоча ці прояви могли відбутись і під час особистої зустрічі Зеленського і Трампа.

У візиті на виробництво боєприпасів, у комплексі з риторикою і деякими словами нашого президента штаб Трампа, напевне, побачив заподіяння шкоди своїм електоральним інтересам. Тепер же ми бачимо реакцію…

Певна річ, що провини Оксани Маркарової в такому форматі візиту на завод нема. Сторона, що приймає, все готувала, відтак рішення, хто буде присутнім, було за Білим домом.

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Пенсильванія — один з семи штатів, що коливаються, результати виборів в якому визначать переможця на виборах президента США.

Чи умисно офіційний Вашингтон не знайшов місця республіканцям під час цієї медійної події на заводі в Пенсильванії? Це питання риторичне. Самі дайте на нього відповідь.

Так, протокольні служби узгодили візит і його програму. Згідно з протоколом, Зеленського супроводжував губернатор Пенсильванії від Демократичної партії Джошуа Шапіро, якого розглядали одним з претендентів на роль віцепрезидента в Гарріс. Наполягати на тому, щоб включили республіканців, українська сторона, певна річ, не могла.

Але тут було важливо "гарячими каналами проконсультуватись з республіканцями, щоб узгодити реалізацію їхніх інтересів під час зустрічі з Трампом чи в інших форматах.

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В американській системі координат немає опозиційної партії. Дві партії мають вплив на рішення і вони вимагають відповідного ставлення до себе.

Нам важливо це розуміти та балансувати для збереження двопартійної підтримки.

Згадаймо візит Блінкена, його зустрічі з офіційними особами в Києві, потім з опозиційними політиками, а на завершення з громадськими активістами. Як ви гадаєте, це випадковість?

Маємо навчитись з цього кейсу, що у Сполучених Штатах складніший політичний ландшафт, ніж у нас. І ми маємо балансувати, щоб зберігати двопартійну єдність довкола підтримки України.

А загалом, все пройде. І це також. Але будуть наслідки…

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Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання

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