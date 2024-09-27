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OPINION

Чи варто звільняти Маркарову з посади амбасадорки в США?

Руслан Рохов
27 вересня, 2024 п'ятниця
10:06
Погляд

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагає від Володимира Зеленського негайно звільнити нашого Амбасадора в Сполучених Штатах

Зміст

Очевидно, що цей крок члена команди Дональда Трампа спрямований на публічну сатисфакцію через відсутність належних, на думку команди колишнього президента США, медіапроявів республіканців.

Хоча ці прояви могли відбутись і під час особистої зустрічі Зеленського і Трампа.

У візиті на виробництво боєприпасів, у комплексі з риторикою і деякими словами нашого президента штаб Трампа, напевне, побачив заподіяння шкоди своїм електоральним інтересам. Тепер же ми бачимо реакцію…

Певна річ, що провини Оксани Маркарової в такому форматі візиту на завод нема. Сторона, що приймає, все готувала, відтак рішення, хто буде присутнім, було за Білим домом.

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Пенсильванія — один з семи штатів, що коливаються, результати виборів в якому визначать переможця на виборах президента США.

Чи умисно офіційний Вашингтон не знайшов місця республіканцям під час цієї медійної події на заводі в Пенсильванії? Це питання риторичне. Самі дайте на нього відповідь.

Так, протокольні служби узгодили візит і його програму. Згідно з протоколом, Зеленського супроводжував губернатор Пенсильванії від Демократичної партії Джошуа Шапіро, якого розглядали одним з претендентів на роль віцепрезидента в Гарріс. Наполягати на тому, щоб включили республіканців, українська сторона, певна річ, не могла.

Але тут було важливо "гарячими каналами проконсультуватись з республіканцями, щоб узгодити реалізацію їхніх інтересів під час зустрічі з Трампом чи в інших форматах.

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В американській системі координат немає опозиційної партії. Дві партії мають вплив на рішення і вони вимагають відповідного ставлення до себе.

Нам важливо це розуміти та балансувати для збереження двопартійної підтримки.

Згадаймо візит Блінкена, його зустрічі з офіційними особами в Києві, потім з опозиційними політиками, а на завершення з громадськими активістами. Як ви гадаєте, це випадковість?

Маємо навчитись з цього кейсу, що у Сполучених Штатах складніший політичний ландшафт, ніж у нас. І ми маємо балансувати, щоб зберігати двопартійну єдність довкола підтримки України.

А загалом, все пройде. І це також. Але будуть наслідки…

Джерело

Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
вибори у США
США
допомога США Україні
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