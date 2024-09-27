Чи варто звільняти Маркарову з посади амбасадорки в США?
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагає від Володимира Зеленського негайно звільнити нашого Амбасадора в Сполучених Штатах
Очевидно, що цей крок члена команди Дональда Трампа спрямований на публічну сатисфакцію через відсутність належних, на думку команди колишнього президента США, медіапроявів республіканців.
Хоча ці прояви могли відбутись і під час особистої зустрічі Зеленського і Трампа.
У візиті на виробництво боєприпасів, у комплексі з риторикою і деякими словами нашого президента штаб Трампа, напевне, побачив заподіяння шкоди своїм електоральним інтересам. Тепер же ми бачимо реакцію…
Певна річ, що провини Оксани Маркарової в такому форматі візиту на завод нема. Сторона, що приймає, все готувала, відтак рішення, хто буде присутнім, було за Білим домом.
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Пенсильванія — один з семи штатів, що коливаються, результати виборів в якому визначать переможця на виборах президента США.
Чи умисно офіційний Вашингтон не знайшов місця республіканцям під час цієї медійної події на заводі в Пенсильванії? Це питання риторичне. Самі дайте на нього відповідь.
Так, протокольні служби узгодили візит і його програму. Згідно з протоколом, Зеленського супроводжував губернатор Пенсильванії від Демократичної партії Джошуа Шапіро, якого розглядали одним з претендентів на роль віцепрезидента в Гарріс. Наполягати на тому, щоб включили республіканців, українська сторона, певна річ, не могла.
Але тут було важливо "гарячими каналами проконсультуватись з республіканцями, щоб узгодити реалізацію їхніх інтересів під час зустрічі з Трампом чи в інших форматах.
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В американській системі координат немає опозиційної партії. Дві партії мають вплив на рішення і вони вимагають відповідного ставлення до себе.
Нам важливо це розуміти та балансувати для збереження двопартійної підтримки.
Згадаймо візит Блінкена, його зустрічі з офіційними особами в Києві, потім з опозиційними політиками, а на завершення з громадськими активістами. Як ви гадаєте, це випадковість?
Маємо навчитись з цього кейсу, що у Сполучених Штатах складніший політичний ландшафт, ніж у нас. І ми маємо балансувати, щоб зберігати двопартійну єдність довкола підтримки України.
А загалом, все пройде. І це також. Але будуть наслідки…
Про автора. Руслан Рохов, член правління Центру конституційного моделювання
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