Чому bad guys керують good guys
Владу в цьому світі здебільшого мають ті, хто прагне влади. У кого є інстинкт до влади
Далеко не завжди, мʼяко кажучи, це найкращі люди на цій землі.
І в цьому глобальна проблема: люди, що прагнуть блага, не завжди прагнуть влади, а люди, що прагнуть влади, не завжди прагнуть блага.
І тому дуже часто маємо історію, що bad guys керують good guys, - і мають більше впливу і могутності.
Читайте також: Про тоталітарний погляд на історію
Є, звісно, винятки, коли люди без особливого інстинкту влади опиняються "нагорі" - але тоді питання а) чи справді вони зможуть стати хорошими керівниками, залишаючись "хорошими" б) чи не почнуть вони грати за правилами жорстокого світу влади — заради досягнення блага?
Колообіг між добром і злом у цьому світі складний, і дуже часто "благо", замислене good guys, щоб реалізуватися в цьому світі, змушене проходити крізь мʼясорубку "владних відносин" - що потім після цього з ним стається? Воно перетворюється, і часто до невпізнаваності.
Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.48 Купівля 40.48Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.83Продаж 44.7
- Актуальне
- Важливе