Далеко не завжди, мʼяко кажучи, це найкращі люди на цій землі.

І в цьому глобальна проблема: люди, що прагнуть блага, не завжди прагнуть влади, а люди, що прагнуть влади, не завжди прагнуть блага.

І тому дуже часто маємо історію, що bad guys керують good guys, - і мають більше впливу і могутності.

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Є, звісно, винятки, коли люди без особливого інстинкту влади опиняються "нагорі" - але тоді питання а) чи справді вони зможуть стати хорошими керівниками, залишаючись "хорошими" б) чи не почнуть вони грати за правилами жорстокого світу влади — заради досягнення блага?

Колообіг між добром і злом у цьому світі складний, і дуже часто "благо", замислене good guys, щоб реалізуватися в цьому світі, змушене проходити крізь мʼясорубку "владних відносин" - що потім після цього з ним стається? Воно перетворюється, і часто до невпізнаваності.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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