Чому не варто порівнювати Саміт миру, Мінськ та Стамбул
Почитав різні коментарі та думки щодо Саміту миру, Стамбульських угод та можливого "перемир'я" - всі обговорення з'явились майже одночасно
Усі кинулись обговорювати та порівнювати Мінські угоди зі Стамбульськими документами. Не розумію, чому стільки хейту, а що команда президента мала робити? Підписати? Так, не підписали й правильно зробили.
На мою думку, Мінськ та Стамбул це різні ситуації, які не варто порівнювати.
Стамбульська пропозиція неприйнятна, а тому була призупинена, а Мінські угоди не були ратифіковані парламентом та не підписані президентом, та і загалом не могли бути втіленими.
Ми як Держава Україна і РФ у стратегічному тупику.
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В такій ситуації кожен хоче створити вигідні умови, на яких можна буде погодитись на заморожування конфлікту.
Бо ми не маємо можливостей в тактичній перспективі звільнити усі наші території, а Росія — захопити Україну.
Тому нормально, що Зеленський створює майданчик, куди запрошує світ щодо обговорень миру, а Путін як противник кричить: ми будемо воювати до останнього юаню.
У цієї війни немає кінця та початку. Вона екзистенційна. Світоглядна. Вона може призупинитися у разі виснаження сторін, що надасть паузу для підготовки майбутнього продовження війни.
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Попри те, що ця війна руйнує обидві економіки та хороші перспективи майбутнього.
Щоправда, Україна має єдиний позитивний момент від цієї війни — формування політичної нації, аби тільки ця нація збереглась.
Стратегічний глухий кут.
Для нас важливо віднайти момент паузи, схопитись за нього і негайно почати відновлювати інфраструктуру та ВПК, максимально мілітаризуватися, створити абсолютну загальну військову повинність, вступити в ЄС. Рухатись до НАТО під час відновлення, а до вступу створити НАТО всередині України методом реформ та спільних програм.
А поки діятимуть санкції накладені на РФ, а рубль буде 200-м.
Наша задача мінімум зберегти країну, а головне — наш людський потенціал — Націю.
Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".
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