Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Інфляцію стримує стабільність обмінного курсу
OPINION

Інфляцію стримує стабільність обмінного курсу

Богдан Данилишин
15 червня, 2024 субота
14:04
Погляд Богдан Данилишин

Про інфляційні тенденції травня 2024-го

Зміст

У травні рівень річної інфляції склав 3,3%, що на 0,1 відс. п. вище за рівень квітневої річної інфляції. Таким чином інфляція уже 3 місяці поспіль знаходиться нижче нижньої межі цільового діапазону НБУ.

Фактична інфляція залишається значно нижчою як торішніх прогнозних очікувань НБУ, опублікованих в період складання проєкту Державного бюджету на 2024 р. (7,7%), так і останніх прогнозів НБУ від квітня 2024 р. (5,4%). Зазначене засвідчує не тільки наявність системних прогалин у питанні підготовки економічних прогнозів, але й недостатню роботу над помилками. Якщо за підсумками 2023 р. річна похибка інфляційного прогнозу склала 300%, то цьогорічна поточна похибка інфляційного прогнозу становить 130%.

Замість системної роботи з вдосконалення економетричних моделей НБУ виправдовує свої помилки виключно одним чинником – тогорічною теплою погодою. Водночас такі питання як моделювання поведінки структурної інфляції, наслідків падіння сукупного попиту, ефектів перенесення динаміки обмінного курсу на ціни – залишаються поза увагою. Виходить, що для покращення своєї прогностичної діяльності потрібно не вдосконалювати моделі, а найняти досвідчених синоптиків.

Низька якість інфляційних прогнозів ставить під сумнів усю адекватність національної монетарної політики за 2022-2024 рр., адже помилкові інфляційні прогнози були закладені в проспекти змін облікової ставки НБУ. Завищеність інфляційних прогнозів спричинила формування збитків у реальному та фіскальному секторах, які понесли надмірні витрати на обслуговування позикових коштів.

Читайте також: Фінансова система на порозі некерованої девальвації

Основним чинником, що зумовлює низькі темпи поточної інфляційної динаміки є скорочення сукупного попиту. Реальний ВВП становить лише 80% відносно довоєнного рівня. Ключові фактори скорочення попиту – війна, виїзд біженців за кордон (близько 6,5 млн осіб), мобілізація чоловіків до лав ЗСУ, високий рівень безробіття (близько 20% робочої сили), а також жорстка монетарна політика НБУ, що обмежила надходження позикових коштів у економіку (рівень кредитування за рік скоротився з 20% ВВП  до 15% ВВП).

Первинний інфляційний шок початку війни був перекладений на ціни реалізації без формування проциклічного ефекту, оскільки в економіці не існувало надмірного споживчого попиту. Це є особливістю природної динаміки структурної інфляції, яку НБУ не враховує у своїх економетричних моделях.

Вагомим стримувальним фактором інфляції є стабільність обмінного курсу, який вже 1,5 року зберігається на рівні 37-40 грн за 1 дол. США, що сприяє стабілізації цін на імпортні товари. Завдячувати стабільності обмінного курсу слід виключно міжнародній допомозі, яка з початку війни склала близько 85 млрд дол. З отриманої допомоги НБУ продав близько 63 млрд дол. валютних резервів на підтримку обмінного курсу гривні. Подальша стабілізація валютної позиції залежить від достатності та ритмічності надходження зовнішньої допомоги, а також від виваженості кроків НБУ з валютної лібералізації. В травні 2024 р. відбулося відчутне послаблення обмінного курсу гривні (відносно долара США на 2,5% за місяць), яке не вдалося спинити навіть значними валютними інтервенціями НБУ (3,1 млрд дол. за місяць). Насамперед це було пов’язане зі зростанням валютного попиту у зв’язку із масштабним скасуванням НБУ валютних обмежень.

Зниження рівня інфляції також обумовлене певним перенасиченням внутрішнього ринку аграрною продукцією після високого торішнього врожаю. В річному вимірі впали ціни на такі категорії товарів як хлібопродукти, олія, цукор, яйця, овочі.

Читайте також: МВФ оприлюднив оновлений макропрогноз: що там цікавого

Стримувальним фактором росту інфляції є збереження урядом часткового мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів. Однак, даний фактор є тимчасовим. Вже з червня 2024 р. вдвічі підвищено тариф  електроенергії для побутових споживачів. Майбутня ринкова корекція усіх адміністративних тарифів є неминучою.

Потенційно значні інфляційні ризики зберігаються з боку фіскального дефіциту. Поточний фіскальний дефіцит досягає 24% ВВП за плинний рік (без врахування грантів). Однак, на цей час вплив фіскального дефіциту на ріст цін є обмеженим, оскільки його розмір становить лише 2/3 від втрат номінального ВВП порівняно з довоєнним періодом.  Також "фіскальну інфляцію" стримує той факт, що близько 50% державних витрат спрямовуються на оборонні потреби, які переважно не впливають на активізацію попиту.

Подальші перспективи інфляції визначатимуться як проінфляційними, так і контрінфляційними факторами. Низький споживчий попит та структурний характер інфляції стримуватимуть розкручування цінової спіралі. Водночас підвищення тарифів на електроенергію, значний фіскальний дефіцит, потенційні ризики девальвації гривні залишаються вагомими проінфляційними чинниками.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Богдан Данилишин, професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, ексголова Ради НБУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
НБУ
інфляція
бізнес
допомога Україні
Читайте також:
Зеленський і Путін
14 червня, 2024 п'ятниця
"Легітимність Зеленського не відновити жодними хитрощами": російські фейки за 14 червня
Президент України Володимир Зеленський
11 червня, 2024 вiвторок
Участь у Саміті миру скасували 15 країн, які попередньо погодилися приїхати до Швейцарії, - "Радіо Свобода"
Український мирний саміт
13 червня, 2024 четвер
Швейцарія змінила проєкт рішення Саміту миру на користь України. Після цього кількість країн-учасниць знизилась, - ЄвроПравда
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.53
    Купівля 40.53
    Продаж 41.1
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
15 червня
15:38
Олаф Шольц
Шольц: завершення війни на цьому саміті ще не обговорюватиметься
15:34
Оновлено
Кейт Міддлтон з’явилась на публіці вперше після оголошення про рак
15:26
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Після швейцарського саміту Україна представить Росії мирний план, - Єрмак
15:26
Україна росія війна
Чого насправді вимагала РФ від України на перемовинах у Стамбулі: New York Times оприлюднила документ на 17 сторінок
15:20
Зеленський
Спільні зусилля можуть покласти край війнам, - Зеленський на початку Саміту миру
15:06
Live
Український мирний саміт
Перший день Саміту миру в Швейцарії: що відбувається. Текстовий онлайн
14:59
Петер Пеллегріні, Словаччина
У Словаччині відбулась інавгурація проросійського Петера Пеллегріні
14:54
ЗСУ
РФ відступила у Серебрянському лісі та Кліщіївці, - DeepState
14:46
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
Україна має право знищувати легітимні військові цілі у Росії, - Столтенберг
14:35
Військові КНДР розпочали будівельні роботи вздовж кордону з Південною Кореєю, - ЗМІ
14:30
вивіска Офіс президента України
До наступного Саміту миру може долучитися Росія, - Офіс президента
14:21
Володимир Зеленський
Зеленський: сьогодні на Саміті представлені всі частини світу, всі континенти, різні нації
14:20
Ексклюзив
Захід припинив реагувати на ядерний шантаж Путіна, настрої дуже серйозні, - Піонтковський
14:14
Ексклюзив
Путін
Для Путіна переговори є інструментом війни, - Безсмертний
14:14
Вибухнула автівка
У Ростовській області вибухнула машина начальника штабу військової частини, - росЗМІ
14:07
Камала Гарріс
Перша новина з Саміту миру: США виділили Україні $1,5 млрд на енергетику, гуманітарні потреби і зміцнення цивільної безпеки
14:01
Олександр Усик
Усик презентував фільм-автобіографію "Шлях до Абсолюта" про свій шлях до звання абсолютного чемпіона світу
13:48
Ексклюзив
посівна аграрії
У Мінагрополітики розповіли, як відбувається процедура бронювання аграріїв
13:31
Анджей Дуда
"Квінтесенція російського брутального імперіалізму": Дуда прокоментував "нищівні вимоги" Путіна щодо перемир'я
13:17
чому Михайло убив свою дружину
У Вінниці військовий застрелив двох дівчат-стрімерок, після чого наклав на себе руки, - ЗМІ
13:14
Огляд
Артем Довбик, збірна України
Україна завершила підготовку до Євро-2024 і результат ЧЄ з легкої атлетики: головні новини українського спорту за тиждень
12:57
російський літак винищувач
Шведські винищувачі перехопили у небі російський літак
12:50
обстріл села Улакли
РФ обстріляла селище Улакли на Донеччині: 3 загиблих, 5 поранених
12:43
Військовий зі Швейцарії Джона Нейдхарт
Загрожує 3 роки в'язниці: у Берні заарештували швейцарця, який два роки воював за Україну
12:40
Український мирний саміт
Сьогодні у Швейцарії починається Глобальний саміт миру
12:35
Ексклюзив
Україна НАТО
Близько 20% українців готові відмовитися від членства в НАТО в обмін на припинення війни, - директор КМІС
12:25
Олаф Шольц
Шольц назвав несерйозними заяви Путіна про "мирні переговори"
12:19
Білі янголи
Під час евакуації на Авдіївському напрямку "Білі янголи" потрапили під удар ворожого БПЛА
12:17
електроенергія
На Харківщині через бойові дії немає світла у 40,8 тис. абонентів у 107 населених пунктах
12:10
ДТП на Кіровоградщині 15 червня
На Кіровоградщині вночі перекинулась автівка: є загиблий і п'ятеро поранених
12:05
OPINION
Андрій Кокотюха
Влада самоусувається від розв'язання проблем з електрикою
12:04
Протягом 14 червня через російські обстріли на Харківщині одна людина загинула, двоє постраждали
12:03
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц пояснив, чому Німеччина не погодила новий пакет санкцій проти РФ
11:42
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену росіянами ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі не братиме участь у Саміті миру: причина
11:35
Петер Сійярто
Голова МЗС Угорщини Сійярто розповів, чому країна не ветувала початок переговорів України про вступ до ЄС
11:08
ЗСУ
Від початку доби відбулося 31 боєзіткнення: у Генштабі доповіли про ситуацію на фронті
11:08
Аналітика
Мустафа Найєм
Чому Олександр Кубраков та Мустафа Найєм потрапили у немилість до Офісу Президента
11:00
Ексклюзив
мобілізація, підкуп, ЗСУ
Економічне бронювання від мобілізації дає можливість уникати корупційних ризиків у ТЦК, - Комітет НААУ
10:42
Під час першого матчу Євро-2024 на стадіоні вивісили прапори Росії
10:37
щеплення від COVID
Під час пандемії COVID-19 Пентагон провів таємну кампанію протидії впливу Китаю на Філіппінах, - розслідування Reuters
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV