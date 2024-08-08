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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Хто наближає глобальну війну?

Єгор Чечеринда
8 серпня, 2024 четвер
12:01
Погляд Єгор Чечеринда

Москва розпочала постачання сучасних видів озброєння Тегерану, які будуть використані у війні проти Ізраїлю

Зміст

Іран просив Росію надати йому передові системи протиповітряної оборони в рамках підготовки до можливої війни з Ізраїлем. Про це 6 серпня повідомило впливове видання The New York Times з посиланням на 2 іранські джерела, одне з яких є членом Корпусу вартових ісламської революції. За інформацією видання, Росія вже розпочала постачання сучасних радарів та засобів ППО Ірану.

Військові експерти припускають, що угода на постачання російської зброї Ірану також може містити й наступальні види (балістичні та крилаті ракети, авіацію, бронетехніку, бойові катери та кораблі, обмін розвідданими, участь російських інструкторів в навчанні іранської армії).

Прямі постачання озброєння розпочалися відразу після візиту до Тегерану ексміністр оборони РФ, а нині – секретаря Ради безпеки Сергія Шойгу. В іранській столиці Шойгу зустрівся з новим президентом ісламської держави Масудом Пезешкіаном та начальником Генерального штабу збройних сил ІРІ, бригадним генералом Мохаммадом Багері.

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Прикметно, що саме Мохаммад Багері, за інформацією The New York Times, зараз керує плануванням ударів по Ізраїлю. Шойгу та Багері спочатку спілкувалися сам на сам, а після – приєдналися до учасників більш масштабної зустрічі у складі членів делегації РФ та іранських військових чиновників.

Під час візиту до Тегерану Сергій Шойгу також провів переговори з секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Акбаром Ахмадіаном.

"Росія готова до повної співпраці з Іраном щодо регіональних питань", - наводять слова секретаря Радбезу РФ іранські ЗМІ. Мохаммад Багері своєю чергою відзначив "глибокі, довгострокові та стратегічні" стосунки Росії та Ірану.

Напередодні зустрічі в Тегерані голови МЗС країн G7 та Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель висловили глибоку стурбованість у зв’язку з ростом напруженості на Близькому Сході, "яка загрожує розпалити ще більш масштабний конфлікт у регіоні".

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У розпалюванні такого масштабного конфлікту, очевидно, як ніхто інший зацікавлена саме Росія.

Таким чином Кремль намагається відвернути увагу світової спільноти від війни в Україні, створити нове джерело напруги у світі, посіяти хаос та паніку, послабити фінансові та мілітарні можливості союзників України, вбити клин розбіжностей та суперечностей всередині проукраїнської коаліції.

Які висновки можна зробити з цієї військово-геополітичної "історії кохання" Росії та Ірану? Слова Сергія Шойгу "Росія готова до повної співпраці з Іраном з регіональних питань" в перекладі з дипломатичного означають те, що Росія всіма можливими способами підтримуватиме Іран в його нападі та Ізраїль. І в фінансовому, і в дипломатичному, і в воєнному плані.

Росія, яка фактично курує ядерну програму Ірану, готова надавати союзнику всі наявні у неї види озброєнь для реалізації свого диявольського плану щодо розпалювання великої війни на Близькому Сході. Коаліція світового зла у складі Росія-Іран-Північна Корея-ХАМАС-Хезболла вже завершує свої останні приготування до глобального удару по державі Ізраїль, а згодом – і по всіх іншим країнах демократичного світу.

Якщо вчасно не зупинити ці диявольські потуги, — цивілізований світ може отримати Велику війну вже протягом наступних кількох місяців. Чи розуміють це у Вашингтоні, Лондоні, Берліні, Парижі, Токіо?

Спеціально для Еспресо

Про автора. Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст, телеведучий

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
зброя
Іран
ядерна програма
Війна в Ізраїлі
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