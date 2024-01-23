Мета Путіна?

А от погляньте на калмиків, башкирів, марійців, мансі, тивінців, бурятів… це ж народи. Просто на якомусь етапі вони стали нездатними. Стати державами. І влилися в державу чужу. Так, часом народи не здатні, чи не дозріли, щоб створити державу. Їх зривають, як плід. Рідко історія дає багато часу на дозрівання.

Мета Путіна? Довести нам, світові, росіянам, що українці не здатні зберегти державу. Що ми — недієздатні.

Держава ж — це складна структура. Це як ядерну бомбу створити. Створити, розвинути й зберегти. Путін напав у складний час, у час, який, він точно знав, настане. Йому зараз не треба нічого придумувати: він передасть своїми каналами. "Дивіться. У кого ви вкладаєте. Кого ви рятуєте. Де ваші цінності? Свобода слова? Мінус. Справедливий суд? Мінус. Свобода підприємництва ? Мінус. Права людини? Мінус. Корупція? Плюс. Авторитаризм? Плюс. Узурпація влади?"

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Плюс Путін може знищити Україну за годину. Просто певна кількість ракет вибухає і робить супротив нереальним. Це факт.

Але Путіну не треба знищувати Україну. Він хоче, щоб вона знищила себе сама. А він цьому активно допомагає.

Хворий організм вірус убиває. Здоровий організм убиває вірус. Наші сусіди — це вірус, який просто показав, наскільки слабкий наш імунітет.

Героїзм воїнів дає час зробити державу сильною. Але натомість… Можна потім бути просто самобутнім народом, який показуватиме туристам трипільські глечики. А росіяни казатимуть: "Вот такой у нас інтєрєсний народец есть. Горячая кровь. А какие галушки, а які дівчини"… і поведуть гостей у шинок.

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Мета Путіна? Довести нам самим, що ми не здатні. Створити справді велику державу. Це наш екзамен. Історія — вчитель. Який поставить оцінку. Щоправда, цього разу перездачі може вже не бути… будьмо просто чесними та називаймо речі своїми іменами.

P.S. Випереджаючи запитання: а Росія сама? Росія сама, на відміну від нас, так живе, не втрачаючи державності в тих чи інших межах, 500 років. І ще проживе. Держава — це не народ. Це система, яку сам народ створює. І люди завжди оберуть систему, яка дасть їм стабільність, захист і розвиток. Або систему, яка лякатиме інших. Як у випадку з росіянами. Знову ж. Армія сьогодні дає нам і владі час і шанс. Але творити систему життєздатну треба вже, а не після перемоги, коли дадуть триста мільярдів.

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Про автора. Василь Зима, журналіст Еспресо

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