Коли вам здається, що вони дивляться на нас тільки як на інформаційний привід, і для них все це абстрактні слова — не розчаровуйтеся.

Ми так само кивали, так само хотіли змінити тему, так само сприймали абстрактно — коли це було не з нами.

Емпатія з далекими — це виняток, а не правило. Правилом буде дистанція, байдужість, поверховий інтерес. І ми теж часто граємо за цими правилами.

Та емпатія, яка є до нас (а її чимало) — вона вже великий виняток. А те, як чимало іноземців включаються своїми життям — це велике диво.

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Коли ви відчуваєте стіну — не впадайте у відчай. Продовжуйте говорити. Показувати. Розповідати. Ділитися. Кожне зусилля варте того. Не треба дозволяти собі втоми. Навіть якщо стіна дратує — ну що ж, продовжимо іншим разом. Ми маємо бути впевнені у своїй послідовності. Правду чують не одразу. Часом треба сотні й тисячі разів повторити та показати. У цьому треба бути терплячим і винахідливим

Терпіння і наполегливість.

Ми не можемо собі дозволити втоми від їхньої втоми.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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