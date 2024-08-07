На Курськ наступаємо, деінде — відступаємо. Чому?
З величезним захватом спостерігаю, як Курська область повертається в лоно України
Щобільше, Курська АЕС якраз може генерувати більше обіцяного 1 гігавата в електромережу України.
На жаль, одночасно з не меншою тривогою спостерігаю за іншими ділянками фронту, де наступи не настільки помітні, а більше нагадують відступи.
З часу помпезної заміни "совкових" підходів на "модерні" промайнуло багато місяців. На скільки сотень квадратних кілометрів ми відійшли й чому?
Пояснити я можу, зрозуміти — ні.
Якщо призначають ефективних і розумних на чолі військових — це шлях до перемоги. Якщо навпаки — то навпаки. Бракує левів не у війську…
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Герой — не лише той, хто ціною власного життя сотворив подвиг. А також той, хто дав Гераклу все, щоб таких подвигів було мінімум 12, а сам Геракл щасливо після цього дожив до пенсії.
Коли розповідають про армії РЕБів, дронів, танків, літаків, артилерії, а ти маєш рахувати кожен постріл з того, що є, а не з того що треба, а з "більше мільйону дронів" у тебе лише трохи "весільних" мавіків, бо все решта: ті ж РЕБи, fpv, с*ані корчі — досі волонтерка, то все це дууууже довгий шлях до перемоги. І дуже дорогий. Не в доларах чи біткойнах, а людських життях. Наших!
Говорімо правду.
Тоді легше буде усім пройти шлях до кордонів 1991 або навіть 1919.
І вступити в НАТО і ЄС.
Ми ж туди хочемо?
Чи куди?
Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт
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