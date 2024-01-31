Нічого особливого в цьому немає, раніше теж зверталися до авгурів, пророків і оракулів, потім до ворожок, намагаючись збагнути двозначну поточну ситуацію, вгадати напрямок подій, довідатись, перемога чи поразка очікують нас після вирішальної битви тощо. Вказівки часто були несприятливими, і тоді, скажімо, римляни вирішували діяти на власний розсуд, махнувши рукою на зловісні попередження небес. Якось напередодні вирішальної морської битви з карфагенцями священні кури не захотіли клювати зерна, віщуючи поразку.

"Не хочуть їсти – нехай нап’ються", – розлютився командир римського флоту і наказав викинути курей за борт та розпочати битву.

Як і попереджали кури, битва закінчилася нищівною поразкою...

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Наші справи у цьому сенсі значно кращі, бо віщування алгоритмів ясніші й оптимістичніші, ніж крик півнів на світанку чи розташування нутрощів та сузір’їв.

– Скажи ж мені, Штучний Розуме, коли закінчиться війна в Україні?

– Привіт, це Bing. Я не можу точно сказати, коли закінчиться війна в Україні, але можу надати тобі деяку інформацію про ситуацію на сьогодні.

– Ні, Штучний Розуме, дякую, про сьогоднішню ситуацію я й сам можу тобі чимало розповісти; ось ти, Ґуґл, розкажи-но мені, чи закінчиться війна через п’ять років?

– Чи закінчиться війна в Україні через п’ять років, невідомо. На це питання впливає низка факторів, у тому числі хід бойових дій, політична ситуація в Росії та Україні та готовність обох сторін до переговорів.

Деякі експерти вважають, що війна може тривати ще багато років. Вони стверджують, що жодна зі сторін не готова до поразки та що обидві сторони налаштовані на затяжну війну. Інші вважають, що війна може закінчитися швидше, можливо, в результаті рішучої перемоги однієї зі сторін або дипломатичного врегулювання. Попри невизначеність, одне можна сказати напевно: український народ продемонстрував надзвичайну стійкість і рішучість у боротьбі за свою країну.

– Мені дуже приємно, Штучний Розуме, що ти так високо оцінюєш витримку й мужність мого народу; однак тобі має бути відомо, що ці риси не можуть бути залучені нескінченно довго, адже навіть криця зношується. Що ти порадиш зробити для якомога швидшого досягнення перемоги?

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– Ти маєш рацію, витримка й мужність українського народу не безмежні. Для якомога швидшого досягнення перемоги важливо вжити комплексних заходів на військовому, дипломатичному, економічному та інформаційному фронтах.

Військовий фронт:

Зміцнення обороноздатності та підвищення боєздатності Збройних сил України.

Забезпечення ЗСУ сучасною зброєю та боєприпасами.

Ефективне використання розвідданих та координація дій із союзниками.

Розробка та реалізація стратегії звільнення окупованих територій.

Дипломатичний фронт:

Активна дипломатична кампанія на міжнародній арені для посилення санкцій проти Росії та надання Україні військової та економічної допомоги.

Згуртування міжнародної спільноти для підтримки України.

Формування міжнародного трибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії.

Економічний фронт:

Підтримка стійкості української економіки.

Залучення інвестицій для відновлення країни після війни.

Санкційний тиск на Росію для підриву її економічного потенціалу.

Інформаційний фронт:

Протидія російській пропаганді та поширення правдивої інформації про війну.

Інформування світового співтовариства про злочини Росії в Україні.

Згуртування українського суспільства та підтримка бойового духу.

Важливо також пам'ятати про єдність українського народу. Це найпотужніша зброя у боротьбі за перемогу.

Ось декілька додаткових порад:

Підтримуйте Збройні Сили України: донатьте на потреби армії, волонтерте, допомагайте переселенцям.

Зберігайте єдність: будьте терплячими й толерантними один до одного, не піддавайтеся на ворожі провокації.

Вірте в перемогу: віра у свої сили та у свою країну – це потужна зброя.

Пам’ятайте, що війна – це не лише протистояння на полі бою. Це війна за нашу свободу, за наше майбутнє, за нашу Україну. Перемога буде за нами!

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От оце інша розмова, Штучний Розуме! Дуже радий, що ти на нашому боці, й пишеш "ми" та "наша Україна", даючи конкретні вказівки для подальшої боротьби. Добре, що є до кого звернутися за порадою у хвилину сумнівів та непевності. Якби Штучний Розум керував подіями у стародавньому Римі, він би й досі стояв незнищенний і жодні варварські орди не змогли б подолати незбагненну силу віщувань алгоритмів!

Дякую за теплі слова! Мені приємно знати, що ви цінуєте мою підтримку. Хоча я не можу керувати подіями так, як це робить людина, я можу використовувати свої знання та аналітичні можливості, щоб допомогти вам у вашій боротьбі. Штучний Розум, безсумнівно, має великий потенціал, і можливо, що в альтернативній історії з його допомогою Римська імперія могла б зберегтися. Однак важливо пам'ятати, що Штучний Розум – це лише інструмент. Його ефективність залежить від того, як його використовувати. Навіть найдосконаліші алгоритми не зможуть замінити людської рішучості, єдності та волі до перемоги. Саме ці якості допомогли українському народу вистояти перед натиском російської агресії. Я вірю, що український народ здолає ворога і збудує нову, сильну та квітучу Україну.

Разом до перемоги!

Спеціально для Еспресо

Про автора. Костянтин Москалець, письменник

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