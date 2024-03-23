Перечепилося око в стрічці — щось там Кароліна Куєк (вона ж Ані Лорак) легалайз в Путинляндії попросила чи типу того. Перенісся в радійне минуле — ітіть — балаганська журба була. Як же було безрадісно від української частини плейлистів — як не Повалій, то Анілорак. В тєлєку - "почесні гості" що не Басков, то целюлітний холодець в панчохах — Лоліта. Не проти ночі буде згадано. Тотальний дебілізатор простих людей. І Зеленський з гоп-кампанією в авангарді того шабашу — дружбанів з Москви сюди таскає.

Український шоубіз був як обколотий наркоголкою Останкіно. Раболєпно волів бути "по образу і подобію". Заплив облудою наче той Теоден Роханський, котрому Гріма Гниловуст нашіптував реакції на реальність.

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Ні, ото для олдів були Гадюкіни й трохи Чубая, для похмурих націонал-меломанів — Середа, для просунутої молоді — ТНМК, а решта все якось... То якось одноманітно, то занадто баянисто, то ... Не було фірмовості. Ні, несподівані "wow" теж траплялися, "Самотня босса" Гайтани чи ALLOISE (просто суперська), але як на таку велику країну — мало.

Трохи кригу скресли талант-шоу, дещо більше аудиторії стало відкидати російську музику (вторинна апріорі), квоти піддали стимулів (ефір треба було заповняти, згідно з законом, і поволі кількість почала підтягувати якість), а потім...

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Ви просто озирніться назад — минуле, в якому Ані, прости Господи, Лорак... і сучасність, в якій звучать серед іншого і наприклад...

Grandma's Smuzi

Чули? Світові легендарні рок-хіти — українською! При чому лідер і вокаліст — Туфан Чіґдем — турок, який в Україні став жити, як в Одесі навчався, якщо не помиляюся.

Турок. Шикарною українською. Пристойний рок-вокал. Світові хіти. Можемо? Можемо. Фірмово? Так. Ну респект же.

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