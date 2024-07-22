Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Про статтю Джонсона і "мирний план"
OPINION

Про статтю Джонсона і "мирний план"

Юрій Богданов
22 липня, 2024 понедiлок
18:05
Погляд Юрій Богданов

Обговорення статті вчергове підкреслює користь читання матеріалів, а не цитат у клікбейтних новинах

Зміст

Що написав Джонсон? Ключові тези.

Джонсон переконаний, що Трамп має силу та відвагу врятувати Україну та покласти край цій жахливій війні. На його думку, це довела його поведінка після замаху, коли він піднявся і показав свій характер.

Далі Джонсон пише, що у розмові з Трампом відчув, що він розуміє ризики. І що мова не лише про поневолення України, а й про довгострокові наслідки для світової стабільності. Він пише про захоплення Грузії, країн Балтії та чисто гітлерівську риторику Путіна. А також про загрозу для Тайваню та Ізраїлю. Перемога України може прокласти шлях, як це не парадоксально, для нових і набагато кращих відносин з Росією.

Підтримка України — спосіб уникнути катастрофічної ескалації. Українці показали, що можуть і будуть перемагати. Вже сьогодні вони знову відтісняють Путіна на Харківщині, а з росіян на Донеччині стягують величезну данину за кожен метр.

Але війна триває надто довго, і її ціна величезна: життя, економічна біда та нестабільність. Трамп може покласти край війні на правильних умовах для України й Заходу. Для цього необхідні два кроки.

Читайте також: Кордони 24 лютого 2022 року та особливий статус "російськомовних" в обмін на членство України в ЄС і НАТО: Борис Джонсон пояснив, на яких умовах Трамп міг би зупинити Росію

Перший крок — зміцнити підтримку України, бо "протягом останніх двох років ми постійно бажали українцям мети — перемоги — не бажаючи їм засобів". Трамп міг би просто зробити те, що для нього природно — припинити бюрократичну метушню, дати українцям ті дозволи, які їм потрібні; а потім, коли Путіна знову відкинуть назад, він міг би запропонувати угоду.

Другий крок — перемовини та угода. Путіну доведеться відійти принаймні до кордонів 2022, і щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, решта України має бути визнана вільною країною, якнайшвидше прийнятою до ЄС і НАТО. Українці є найефективнішою антиросійською силою у світі. Коли війна закінчиться, немає жодних причин, чому б ЗСУ не змогли б замінити частину американських сил у Європі.

Що б Росія отримає натомість? Можливість зближення з США і повернення до тих часів, коли Росія була шанованим партнером G8 і навіть НАТО. Путін, звичайно, міг би стверджувати, що т.зв. "СВО" була успішною, і що він "денацифікував Україну". Можуть бути спеціальні засоби захисту для носіїв російської мови.

Але є лише один спосіб досягти цього результату — силою. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони потрібно поважати й що радянську імперію неможливо відновити силою.

Читайте також: Як Джонсон з Трампом прагнуть замирити Росію з Україною

Що я можу сказати про цю статтю?

Це не план Трампа, який ретранслює Джонсон. Джонсон кілька разів каже у тексті, що це він так бачить і немає причин думати, що він лукавить.

Ні, у цій статті немає жодної зради. Джонсон кілька разів підкреслює "спочатку треба дати Україні більше зброї і дати дозвіл її використовувати де треба". Щоб змусити Путіна йти на перемовини на реалістичних умовах.

Щодо гіпотетичних умов. Ну, тут як завжди. На цьому етапі ці умови не влаштують Путіна — йому мало. І багатьох українців — бо боляче. Але подивимося, як вони будуть сприйматися за пів року — рік. Якщо (коли) буде виконано першу умову — і росіяни будуть відкинуті. Ну і для балансу — коли втома від війни ще більше накопичиться в українському і російському суспільствах.

Весь цей план спирається на необхідність для початку ще більше підвищити ціну війни для Росії. Тільки тоді вона може піти на умови, які важливі для України — наприклад, на членство в НАТО. В першу чергу, Борис пише про зброю. Але я б ще нагадав про більш суворі та більш дієві санкції.

Чи може Трамп діяти саме так? Так, може. Питання в тому чи буде — відкрите. Поки ознаки для "так" доволі незначні. Тому дякуємо Джонсону за чергову спробу сформувати позицію команди Трампа для самої команди Трампа. Але поки ані приводу для оптимізму, а не приводу для песимізму цей матеріал мені не дав. Видихайте.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
Борис Джонсон
США
Велика Британiя
переговори з РФ
Читайте також:
путін
20 липня, 2024 субота
Дипломат Брайза пояснив, чому Путін поспішає й кидає на війну всі можливі ресурси
Верховна Рада
19 липня, 2024 п'ятниця
Проштовхували швидко, щоб без обговорень погодити схему: юристка Щербан про розгляд ВР законопроєкту про угоди зі слідством щодо корупційних злочинів
Камала Гарріс
22 липня, 2024 понедiлок
За перші години після виходу Байдена з президентської гонки кампанія Гарріс зібрала $46,7 млн
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.27
    Купівля 41.27
    Продаж 41.82
  • EUR
    Купівля 44.94
    Продаж 45.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
22 липня
19:34
Алар Каріс - єдиний кандидат на посаду президента Естонії
В Естонії призначили новий уряд на чолі з Крістеном Міхалом
19:31
Ексклюзив
Вовчанськ
Окупанти не дозволяють евакуюватись цивільним з зони бойових дій на Харківщині, доходить навіть до розстрілів, - волонтер Бєлов
19:21
ВВП України
У Мінфіні розповіли, скільки працівників потрібно Україні для зростання ВВП
19:19
Євпаторія, демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України
Окупанти демонтують храм ПЦУ в Євпаторії
19:19
Аналітика
Шмигаль
Зміни в Уряді. Як Трамп сплутав карти Зеленському
19:15
Оновлено
Окупанти обстріляли Нікополь, поранено 5 людей
18:53
школа, урок
Програму шкільного предмета "Захист України" планують оновити: акцент зроблять на практичних заняттях
18:53
Оновлено
Українські діти потрапили у табір в Іспанії без доступу до їжі та води. У МЗС заявили, що власник виправив умови проживання
18:43
Держсекретар Ватикану П'єтро Паролін (по центру)
Держсекретар Ватикану відвідав костел Святого Миколая у Києві
18:17
Оновлено
Росія з ночі обстрілює Херсон та область: є загибла, поранено 3 людей
18:08
Огляд
Збірна Аргентини
Збірна Аргентини потрапила у расистський скандал, Англія погнала Саутгейта, а Гемілтон встановив рекорд у Формулі-1. Головні новини світового спорту за тиждень
18:04
Окупанти намагаються інтергувати захоплену частину Запорізької області у транспортну мережу Росії, - голова Бердянської МВА
17:53
електроенергія
Дві й три черги: в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 23 липня
17:37
Петер Сіярто
Припинення Україною транзиту російської нафти: Сіярто каже, що Угорщина може подати до суду
17:27
зруйнована лікарня в ізюмі
За час повномасштабної війни РФ пошкодила 1642 медичних обʼєктів в Україні, 214 зруйнувала повністю
17:25
Святослав Вакарчук і YAKTAK разом заспівали на Atlas United 2024
17:25
Армія РФ обстріляла село на Куп'янщині: є поранена
17:18
Унаслідок авіаударів РФ по Донеччині з початку доби дістали поранення 9 цивільних
17:15
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 93 боєзіткнення. Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Роботиного
17:03
ДБР викрило посадовця, який присвоїв кошти на будівництво водогону для військових
16:57
Еммануель Макрон
Макрон закликав до "політичного перемирʼя" у Франції під час Олімпійських ігор у Парижі
16:51
Сергій Марченко
Міністр фінансів заявив про необхідність підвищення військового збору: "Країни, які ухвалюють складні рішення, виграють війни"
16:50
Партизани вислідкували на Донеччині останню модифікацію ЗРК "Тор-М2"
16:44
Німеччина, Франція та Фінляндія збільшили витрати на культуру, а Велика Британія - скоротила, - звіт
16:44
Ексклюзив
Boeing B-52
"Загроза для всієї території РФ": у Defense Express пояснили, для чого США перекинули в Румунію стратегічні бомбардувальники B-52
16:43
журналістка "Радіо Свобода" Алсу Курмашева
У РФ засудили до 6,5 років колонії журналістку "Радіо Свободи" Алсу Курмашеву
16:34
Закликав приєднати Херсонщину до Росії: СБУ оголосила підозру клірику УПЦ (МП) Шкілю
16:26
Безугла
Оборонний комітет ВР підтримав виключення зі свого складу Безуглої
16:25
Нацполіція ліквідувала масштабну мережу наркодилерів, яка щомісяця заробляла 10,5 млн грн
16:24
Викрадена росіянами робота Юрія Діденка
Херсонський музей виявив ще 5 картин, викрадених росіянами
16:04
OPINION
Костянтин Корсун
З технологічним популізмом слід закінчувати
15:58
застосунок Дія
Через Дію за тиждень забронювали понад 34 тис. працівників
15:57
Стефанчук розповів держсекретарю Ватикану про катування українців у російському полоні
15:48
Розкрадав гроші, виділені на відновлення будинків, пошкоджених через обстріли: голові сільради на Одещині повідомили про підозру
15:40
Оновлено
Ольга Стефанішина
Для України шлях вступу до ЄС буде коротшим через те, що вона є частиною зони вільної торгівлі, - Стефанішина
15:28
Дмитро Кулеба
Кулеба на Раді міністрів закордонних справ ЄС назвав 5 способів допомогти енергосистемі України
15:25
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:18
Jessie J
Співачка Jessie J оголосила, що в неї діагностували обсесивно-компульсивний розлад
14:59
Ексклюзив
Карта. Покровськ-Торецьк_1707
Ворогу критично важливо не допустити використання траси Покровськ - Костянтинівка Силами оборони України, - військовий експерт Жмайло
14:49
Інгріда Шимоніте
Науседа призначив Шимоніте премʼєркою Литви й доручив їй сформувати уряд
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV