По-перше, Путін, судячи з усього, пообіцяв Сі те, чого і так не збирався робити: не застосовувати ядерну зброю. Щодо "Орешника", то він залишає за собою цю опцію. По-друге, Путін поки не буде сідати за стіл переговорів. І це цілком влаштовує Китай, який чекає, коли ж Трамп звернеться до Сі з пропозицією натиснути на Путіна.

У Кремлі прекрасно розуміють, що несподіване запрошення лідера Китаю на інавгурацію, може призвести до того, що Китай і США можуть сепаратно від РФ сісти за стіл переговорів і спробувати почати говорити про "Ялту-2". Саме тому Путін спробує інтенсифікувати деякі речі: мʼясні штурми та обстріли енергетики (що ми сьогодні й побачили). Плюс, за потреби, може застосувати "Орешник".

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