Що шукав Медведєв у Китаї
Китайський вояж Медведєва завершився двома "домовленостями"
По-перше, Путін, судячи з усього, пообіцяв Сі те, чого і так не збирався робити: не застосовувати ядерну зброю. Щодо "Орешника", то він залишає за собою цю опцію. По-друге, Путін поки не буде сідати за стіл переговорів. І це цілком влаштовує Китай, який чекає, коли ж Трамп звернеться до Сі з пропозицією натиснути на Путіна.
У Кремлі прекрасно розуміють, що несподіване запрошення лідера Китаю на інавгурацію, може призвести до того, що Китай і США можуть сепаратно від РФ сісти за стіл переговорів і спробувати почати говорити про "Ялту-2". Саме тому Путін спробує інтенсифікувати деякі речі: мʼясні штурми та обстріли енергетики (що ми сьогодні й побачили). Плюс, за потреби, може застосувати "Орешник".
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Власне, нічого нового, окрім того, що найближчим часом в переговорну гру спробує вже предметніше втрутитися Китай. Наголошу: більш предметно.
Окремо варто наголосити: можлива поява Китаю в цих переговорах остаточно перетворить Україну на один із багатьох пунктів до обговорення. І нам вже зараз треба писати можливі сценарії розвитку подій. Але куди легше тратити енергію на щоденні с*ачі й пошуки позитиву в сирійських війнах. На жаль, навіть на експертному рівні про це майже ніхто не хоче думати.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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