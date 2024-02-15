Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Що спільного між лобстерами та українським збіжжям
OPINION

Що спільного між лобстерами та українським збіжжям

Сергій Будкін
15 лютого, 2024 четвер
14:02
Погляд Сергій Будкін

У 2020 році розпочалася торговельна війна між Китаєм та Австралією, гострота якої трохи знизилася зараз, але яка ще далека від закінчення

Тодішній прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон зажадав відкритості та детального розслідування від Китаю відносно джерел та причин пандемії COVID-19, на що Китай відповів дуже болісними для Австралії торговельними санкціями на імпорт продуктів сільського господарства та вугілля. Бо нє хрін питати таке, я так розумію.

Найбільш потерпілою була індустрія виробництва лобстерів. До цього Австралія експортувала до Китаю лобстерів приблизно на 50-55 мільйонів американських доларів на місяць, австралійські лобстери цінилися вище, ніж звичайні лобстери (яких до Китаю в основному експортувала Канада та США) і для австралійського сільського господарства (aquaculture та риболовля тут обраховується в статистиці як частина сільського господарства) це було великим ударом. В якийсь момент після введення Китаєм ембарго лобстери були, певне, чи не найдешевшим джерелом білка в країні, хоча це було дуже і дуже недовго. Тому що виробники лобстерів знайшли можливість обходу торговельний ембарго – упродовж декількох місяців після введення ембарго експорт лобстерів до Гонконгу виріс на 2 000 відсотків.

У Гонконзі створилися угруповування контрабандистів, єдиним бізнесом яких стали лобстери – вони привозили лобстерів літаками в аеропорт Гонконга, вантажили їх на моторні човни й везли їх до континентального Китаю.

Читайте також: Потрібно припинити польську роботу на ворога

Це було спочатку і дуже недовго. Дуже скоро вони винайшли новий прогресивний метод, який називається в українських умовах "перерваний транзит" - вони оформлювали транзит лобстерів до країн Середньої Азії та Монголії, в яких несподівано прокинувся апетит до морських гадів, вантажили ящики на машини з рефрижераторними причепами й везли їх з Гонконгу до, скажімо, Киргизії. Машини кудись зникали в дорозі, а споживач десь в Шанхаї або Пекіні отримував свого преміального лобстера (кілограм австралійського лобстера в Гонконзі тоді вартував близько 150 доларів США, а в Шанхаї той же кілограм був вартий 250 доларів). Просто для розуміння масштабів – за місяць в Гонконг імпортувалося близько 250-300 тонн лобстерів за живою вагою (тобто, мінімум 700-800 тонн брутто, бо вони були в спеціальних контейнерах з водою, насиченою киснем), це було декілька вантажних Боїнгів Суперджамбо на тиждень.

Тобто, якщо подивитися на цю ситуацію з погляду моралі, то австралійські експортери лобстерів свідомо сприяли кримінальним угруповуванням контрабандистів, які використовували той факт, що Гонконг, після його передачі Британією Китаю, лишився автономним районом з окремим законодавством, і мав одночасно відносно прозорі (якнайменше – порівняно з митними кордонами між Австралією і континентальним Китаєм) кордони з Китаєм, окремі митні правила та такі процедури транзиту, що дозволяли "загубити" декілька сотень тон на просторах Піднебесної.

Проте з юридичного погляду все було кошерно – просто традиційні імпортери морепродуктів з Гонконгу чомусь стали купувати у двадцять разів більше деяких категорій (лобстерів, молюсків абалоне і т.п.), а австралійські експортери, притиснуті до стіни економічними негараздами, що йшли від торговельного ембарго Китаю, давали їм великі знижки за гуртові закупівлі.

Читайте також: До Польщі потрапляє значно більше російського зерна, ніж з України

Так тривало приблизно рік, після чого Гонконг арештував карго з двох літаків, виставив його на злітній смузі на декілька годин під тропічним сонцем, а після того надіслав санітарних інспекторів, які (surprise, surprise!) побачили декілька контейнерів з протухлими лобстерами. Після цього і Гонконг, разом з Китаєм, заборонив імпорт лобстерів з санітарних міркувань, а імпортери, чий вантаж протух на смузі аеропорту Гонконгу, поїхали кудись "на стройки народного хозяйства", як це формулювалося в СРСР.

Я бачу багато паралелей в цій ситуації з ситуацією з українським збіжжям, що їде через Польщу. Бо, наскільки я розумію, збіжжя їде кудись за межі митної території ЄС, але не доїжджає до того "кудись" і з’являється на ринку Польщі, знижуючи ціни на внутрішньому ринку до рівня плінтуса. Приблизно так, як австралійські лобстери їхали в Киргизстан з Гонконгу, а закінчували своє життя на столі шанхайського ресторану. При чому я певен, що відправники збіжжя, де б вони не були, в Києві, Львові, Дніпрі або Одесі, не сидять в офісі й бідкаються "От, блін, це ж в Ефіопію збіжжя мало йти, а ти диви – знов десь пропало... Будемо ще один зерновоз відправляти, бо Ефіопія ж чекає, може хоч він доїде...", тобто вони, так, як і австралійські експортери лобстерів, знають про те, яка доля очікує їхнє карго, проте папери в них на 100% всі в порядку.

Є, проте, різниця. І вона – в реакції всіх зацікавлених сторін зі сторони країни-експортера. Експортери лобстерів, назви яких були в усіх газетах, обговорювали ситуацію з обмеженням експорту в Гонконг з міністерством сільського господарства (от я і знаю з того часу, що найбільший виробник лобстерів в Австралії називається Geraldton Cooperative). Після того держава подавала в усі можливі арбітражі, від WTO до якихось ще спеціалізованих судів для сільського господарства, і робила це публічно з поясненням своїх дій в медіа, від телевізора до газет і виступів в парламенті. Я ж дивлюся на всю ситуацію з українським зерном в Польщі, яка стає все більш емоційно зарядженою, і в мене є декілька питань до всіх учасників процесу, що мені здаються доречними в цій ситуації:

1. Хто ті експортери, хто постраждали? "Его имя, сестра", як казали в радянському фільмі. Де хоч один експортер, хто вийде і скаже – от, дивіться, ми ж за мандатом ООН все в Ефіопію, а в нас ось так просто взяли та вкрали? Або – от, дивіться, ми ж експортуємо за контрактом до (скажімо) якогось Вроцлавміськхліб, будь ласка, до них, не до нас претензії, вони нам надали всі дозвільні документи? Ми бачимо в новинах емоційно заряджених та затраханих від роботи водіїв, але водії точно не ті, хто має бути спікерами в такого роду ситуаціях, бо ті, хто зазвичай пояснює свою правоту монтеркою в торець, — не найкращі комунікатори.

Читайте також: Поки на кордоні сипалося зерно з фур — у Москві лилося шампанське

2. Яка позиція держави з цього приводу? Експорт через/в Польщу – це благо для держави, він робиться з відома та благословення України та Польщі? Або це – самодіяльність деяких невеликих трейдерів, що бачать свою маржу і готові для неї нести ризики блокувань доріг і КПП на кордоні?

Якщо перше – то держава має виступити на захист своїх виробників та експортерів, використати весь інструментарій, від нот протесту до подання в WTO, польські суди тощо. Якщо друге – то держава має сказати "атата!" в якомусь вигляді й донести це "атата!" до польської сторони.

Якнайменше – зобов’язати кожного експортера через Польщу підписувати декларацію на кордоні, де буде сказано, що він везе збіжжя на свій страх і ризик, розуміє, що з його вантажем можуть бути неприємності, повністю несе відповідальність за наслідки та зобов’язується розв'язувати свої проблеми сам, без втручання держави. І у випадку прикрих ситуацій демонструвати цю декларацію в новинах в прайм-тайм і казати - "Це — самодіяльність деяких ділків". Австралія, наприклад, дуже часто через всі медіа сповіщає — в нас з такою-то країною проблеми, ми не можемо гарантувати безпеку людей чи вантажів, якщо ви туди їдете/везете щось, то це — суто на ваш страх та ризик.

3. Яка інформаційна політика всіх причетних до цієї ситуації з української сторони? Чи є якась присутність українського погляду в польських медіа? І якщо є, то яка вона, ця точка зору? "Ми перепрошуємо і більше не будемо","Ви всі мудаки, ми у своєму праві", "Поліція, дивіться, зазіхають на приватну власність, в Ефіопії діти голодуюит, а тут їхнє збіжжя на дорогу вивалюють"?

Без відповідей на ці, самоочевидні для мене в цій ситуації, питання, ситуація виглядає такою, яку можна дуже легко загострити до межі, після якої її цей фарш буде дуже важко затиснути назад в м’ясорубку. І я допускаю, що відповіді на ці питання просто не видно з 14.5 тисяч кілометрів від міста подій і мені зараз надішлють кучу посилань з відповідями на всі мої питання, за що я буду вдячний всім дописувачам і про що я завтра напишу із полегшенням.

Джерело

Про автора: Сергій Будкін, засновник інвестиційної компанії FinPoint, інвестиційний банкір

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Польща
Китай
бізнес
зернові
Блокування кордону
Читайте також:
Путін і Лавров
14 лютого, 2024 середа
Лавров заявив, що РФ готова закінчити війну "дипломатично", але "з урахуванням реалій на землі"
Віктор Орбан
15 лютого, 2024 четвер
Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - FT
14 лютого, 2024 середа
Ракети для Patriot і 155 мм боєприпаси: НАТО погодило контракти на $10 млрд з липня 2023 року
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.84
    Купівля 37.84
    Продаж 38.4
  • EUR
    Купівля 40.67
    Продаж 41.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
15 лютого
15:08
енергетичніа криза
Спротив назвав райони ТОТ, де загострюється гуманітарна криза
15:05
На фото: Гіт Леджер в ролі Джокера
Режисер Тодд Філліпс показав кадри з майбутнього фільму "Джокер: Божевілля на двох"
15:02
військовий квиток, мобілізація
В оборонному комітеті ВР заявили, що Україна має мотивувати молодь долучатися до лав ЗСУ
14:47
СБУ повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці та затримала його українських топменеджерів
14:46
десантний корабель "Цезар Куніков"
Британська розвідка оцінила наслідки знищення корабля "Цезар Куніков" для РФ
14:34
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:23
Raiffeisen Bank
Україна відмовляється виключити Raiffeisen із переліку спонсорів війни, – Reuters
14:18
На фото: Меган Фокс
"Схожа на українську надувну ляльку": Меган Фокс грубо пожартувала з себе, її розкритикували
14:09
Олександр Зінченко та Ніколо Дзаньоло (в центрі), Україна - Італія
Збірна України втратила дві позиції у новому рейтингу ФІФА
13:50
військовий квиток, мобілізація
Гетманцев про видатки на мобілізацію: "Величезні гроші. Де їх узяти – питання"
13:48
Оновлено
Україна та Білорусь
Білорусь запровадила режим контртерористичної операції у районі, який межує з Україною. У ДПСУ прокоментували
13:41
PR
жінка в спортивному костюмі
Жіночі спортивні костюми – повсякденний комфорт і елегантність в одному
13:30
Українці зможуть отримувати грошові перекази з Польщі у злотих: подробиці
13:27
Ексклюзив
ФСБ
"Недоопрацювання освіти": ексспівробітник СБУ Ступак розповів, чому та як російські спецслужби вербують українців
13:23
Westinghouse
Чехія слідом за Україною переведе ядерні реактори з російського на американське паливо
13:19
Білгород
РФ звинуватила Україну в ударі по торговельному центру в Бєлгороді: кажуть про загиблих та поранених
13:17
На фото: відтінок Russian Red
"Колір крові українців": МЗС України закликало змінити назву відтінку помади Russian Red популярного бренду
13:08
Львів
Від 7 морозу до 12 тепла: Наталка Діденко попередила про температурні контрасти 16 лютого
12:45
Дональд Трамп
Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах Байден віддасть Україну Путіну
12:45
Ексклюзив
гіперзвукова крилата ракета "Циркон"
Ракета-привид: ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Риженко про "циркон"
12:37
Ілюстративне фото
В Україні за тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 232 тис. людей
12:36
Оновлено
обстріл Харківщина
Росіяни 14 лютого вдарили з С-300 по житловому будинку на Харківщині: кількість загиблих зросла до 5
12:26
Світовий банк
Оцінка потреб України на відновлення зросла до $486 млрд, - Світовий банк
12:26
Генпрокуратура повідомила про підозру ексрегіоналці та співачці Таїсії Повалій
12:09
Ексклюзив
Новий законопроєкт про мобілізацію: які зміни чекають на студентів
Нардепка Піпа розповіла, за яких умов аспірантів звільнятимуть від мобілізації
12:04
OPINION
Сергій Таран
Європейці нарешті зрозуміли: Росія — хвора країна
11:55
Оновлено
Зеленський і Макрон
Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину та Францію та підпише з Макроном безпекову угоду
11:50
Ілюстративне фото
В Алтаї пролунав вибух на оборонному підприємстві: влада каже про "технологічний процес"
11:41
Gemini
Штучний інтелект Gemini від Google став доступним на iOS і Android за межами США
11:41
Оновлено
Авдіївка
На Авдіївський напрямок передислокували бійців Третьої штурмової бригади
11:27
Укрпошта
Доставка на наступний день у будь-яке місто: Укрпошта запустила автоматизоване сортування посилок
11:24
електроенергія, світло ЛЕП
Через бойові дії є знеструмлення у 7 областях України: ситуація в енергосистемі станом на 15 лютого
11:15
Ексклюзив
НАТО
"Зіткнення вже неминуче": екснардепка Гопко про війну РФ з НАТО на території України
10:57
У Мін'юсті розповіли про сплеск одружень на День святого Валентина. Скільки пар узяли шлюб у Києві
10:56
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 15 лютого: гривня зміцнилася щодо долара та євро
10:55
російська пропаганда
ГУР попередило про початок інформоперації РФ для виправдання агресії проти України
10:48
Єнс Столтенберг
Столтенберг заявив, що блокування США допомоги Україні вже впливає на поле бою
10:35
військовий квиток, мобілізація
У Нацполіції пояснили, коли ухилянт підлягає адміністративній відповідальності, а коли кримінальній
10:29
обстріл Львів 15.02.24
Росіяни атакували ракетами Україну. У Дніпрі, Львові та Запоріжжі є влучання та постраждалі
10:27
Віктор Орбан
Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - FT
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV