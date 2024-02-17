Путін убив Навального. Ми не знаємо, як це відбулося: чи він його отруїв, чи вбив його хтось зі співкамерників, чи зробила це охорона в'язниці, в якій він перебував, чи сталося це внаслідок катувань? Саме перебування в російських в'язницях, безумовно, є катуваннями.

Це не перша політична смерть в Росії. Ми пам'ятаємо Литвиненка, Березовського, Політковську… Зрештою, пам'ятаємо вбивство Бориса Нємцова прямо в самому центрі Москви. Вбивати політичних опонентів для Путіна — не новина. Він робить це, бо вважає, що лише в такий спосіб може утримувати владу і проявляти силу.

Є багато чуток навколо того, чому саме це сталося і як Путін на це наважився. Провладні росіяни говорять, що зараз Путіну це нібито невигідно. Але чому невигідно? Хіба Путін колись зважав на те, що думають інші країни про його тиранію чи його диктатуру? Ні, ніколи. Він завжди її посилював.

Ми бачимо, що відбувається зараз на українсько-польському кордоні. Бачимо, як американський парламент не може затвердити бюджет, де закладена підтримка України, Ізраїлю, Тайваню. Зараз Путіну здається, що він на коні. Інтерв'ю Такеру Карлсону, популярність у США Трампа і його одіозних заяв, дає Путіну надію на те, що він переможе і Україну, і Європу. Ба більше, Путіну здається, що він вже переміг, що вже приходить до влади Трамп, що він вже з ним домовляється, що Україна відходить під його вплив. Він бачить, що Україна, на жаль, має внутрішні політичні суперечки, що грошей нам дають все менше і менше. Що є такі люди, як Орбан в Євросоюзі, який блокував допомогу Україні. Путіну може здаватися, що він вже переможець. Але все залежить від кута зору.

Кордон розбрату

Блокування на українсько-польському кордоні також можна вважати успіхом Путіна. Недаремно в інтерв'ю Такеру Карлсону він 37 разів згадав Польщу. Недаремно говорив, що саме Польща відповідальна за початок Другої світової війни, виправдовуючи Гітлера.

Це стурбувало багатьох польських політиків. Але бачимо, що це насправді не впливає на їхнє вміння стратегічно мислити. Путін не вперше говорить про те, що Польща може стати наступною. Врешті, про це говорить не лише Путін. Ті польські політики, які нічого не роблять для припинення блокади, й самі усвідомлюють, що за три роки Путін може напасти на Польщу.

Про це говорив і секретар Ради національної безпеки Польщі, і міністр оборони Польщі, і багато інших польських політиків. Врешті про це говорив Дмитро Медведєв, який ще до Путіна в одній зі своїх безумних статей намалював декілька планів розчленування Польщі. І починаються всі ці плани з конфлікту між Польщею та Україною, який Росія провокує. Все, що відбувається зараз в Польщі, і є намаганням розбурхати цей конфлікт.

Зернова криза

Немає жодних причин для того, щоб блокувати українські кордони. Навіть якщо польські фермери чимось незадоволені, вони можуть протестувати на вулицях Варшави або Гданська. Вони можуть демонструвати своє незадоволення так, як це роблять багато інших європейських фермерів. Але вони перекривають кордони. Зараз для вантажівок, а наступний етап: через ці кордони не пускатимуть і людей.

Я дивився відео відомої журналістки Яніни Соколової, яка зафільмувала, як на одному з кордонів з Польщею її, жінку, яка провідувала своїх дітей, не випускали з Польщі протестувальники, які перекрили всі дороги. Ми всі пам'ятаємо жахливі кадри, коли польські протестувальники висипали зерно з українських вантажівок. Зерно, яке їхало не в Польщу, зерно, яке транзитом їхало до литовських портів, зерно, яке збирали українські аграрії під мінами й російськими обстрілами.

Польські політики кажуть, що українські олігархи так чи інакше поставляють зерно в Польщу. Це неправда. В Польщі ембарго на українське збіжжя. З іншого боку, у нас на ринку є великі компанії, але назвати власників цих фірм олігархами складно. Частина з них, наприклад, представлена на польській та американській біржах. Та й у самій Польщі є дуже багато великих приватних компаній. Польща є одним з найбільших виробників курятини, наприклад, в Європейському Союзі, і це роблять величезні приватні компанії. Тому говорити про те, що структура власності сільського господарства в Україні докорінно відрізняється від польської, неправильно.

Я згадував про збіжжя, яке висипали на землю. Це глибоко ображає українців, які пам'ятають численні Голодомори, і найбільший з них - 1932-33 років. Для кожного з нас навіть маленька скоринка хліба на землі є образою, тому що Хліб для нас святий. І те, що зробили польські фермери, фактично, було образою національних почуттів і гідності кожного з українців.

Але чи робили це насправді польські фермери? В розмові зі мною і з журналістом одного з телеканалів водій вантажівки, з якої висипали це збіжжя, прямо говорив, що це робили не фермери, а футбольні фанати, які прийшли туди в шаликах під проводом політиків з Конфедерації — проросійської політичної сили, й вчинили провокацію, за яку потім навіть просив вибачення міністр сільського господарства Польщі.

Що далі? Далі стосунки між українцями та поляками будуть під великою загрозою. Вже зараз 80% поляків підтримують вимоги фермерів, навіть не розуміючи суті цих вимог.

Щодо України ці вимоги є глибоко несправедливими. В Україні теж симпатія до Польщі катастрофічно падає, ледь не у два рази. Хоча ще нещодавно і польський президент, і польське суспільство заслужено займали найвищі сходинки в рейтингах тих, кого найбільше поважають українці. І було за що. Поляки дійсно нам дуже багато допомагали коли почалося повномасштабне вторгнення. Туди їхали біженці, поляки їх приймали, допомагали.

Але сьогодні ці українські біженці працюють для польської економіки. Понад 60% з них вже знайшли роботу в Польщі, і вони допомагають польській економіці, сплачують податки, і це насправді досить великі суми. Тому проблема, звичайно, в тому, щоб посварити наші народи, лежить не в стосунках між народами, а в інтересах Володимира Путіна. Володимир Путін використовує проросійську партію Конфедерація. Володимир Путін робить все для того, щоб ця сварка продовжувалася далі. Бо головна мета — повністю заблокувати кордон, що означає заблокувати постачання зброї з хабу, розташованого в польському місті Ряшів.

Я вже згадував про те, що Польща може бути наступною ціллю Росії. Це дуже просто зробити. Якщо буде напруженість на українсько-польському кордоні, якщо Україна, не дай Боже, програє в цій війні, то Польща буде наступною. Країна зазнає удару не лише з території України, а й з білоруського кордону, з кордону з Калінінградської області. Польща фактично перетвориться на Авдіївку, до якої з різних сторін підходять російські війська.

На жаль, польські політики цього не розуміють. Саме тому, мені здається, відповідальністю українського керівництва є пояснити країнам НАТО всю небезпеку цього блокування, небезпеку саме для того, щоб ми перемогли у війні, небезпеку для того, щоб наші народи не посварилися. Ця небезпека справді дійсно є надзвичайно високою, і ця ескалація буде наростати.

Американська глибинна держава

Як і сподівається Путін, наростатиме небажання американців під час передвиборчої кампанії підтримувати Україну. Він робить все для того, щоб частина республіканців, які підтримують Трампа, не голосували за виділення Україні коштів. Але в Америці, на відміну від Польщі, існує щось, що називається deep state, або глибинною державою.

Глибинна держава — це створена століттями демократії система різноманітних противаг, яка залишає США демократією. І ми бачимо, що відбувається: віцепрезидентка США в Мюнхені на Безпековій конференції прямо заявляє, що США і далі допомагатимуть Україні зброєю. І навіть попри те, що спікер американського Конгресу Джонсон відпустив Конгрес у коротку відпустку, не проголосувавши за Україну, що образило президента Джозефа Байдена. Глибинна держава продовжує в тій чи іншій формі себе захищати.

Ось днями з'явилася інформація про те, що якийсь пан Смірнов, який був головним свідком ФБР у справі про роль родини Байденів в українському бізнесі, брехав. Джонсон, який не хоче виносити голосування за допомогу Україні в Конгресі, теж отримував допомогу від структур, які так чи інакше пов'язані з Росією. З'явилася інформація, що його виборчий фонд фінансувала компанія, де троє засновників є росіянами, і один з них знаходиться під санкціями.

Американці обговорюють ядерну загрозу з космосу, тому що керівник розвідки прямо сказав, що отримав інформацію, яка може становити реальну загрозу національній безпеці США.

У США, в глибинній Америці, буде зроблено все для того, щоб Україна отримала підтримку, і ми, безумовно, цю підтримку отримаємо. Тому Путін, який думає, що, вбиваючи Навального, може не зважати на цілий світ, що може підкупити частину американських політиків, фінансувати ультраправих в Європі, що може заблокувати українсько-польський кордон, неодмінно програє. І кожен з нас повинен це усвідомлювати. І кожен з нас має робити все, щоб цей програш стався якомога швидше.

Говорячи про наше сьогодення, про ті загрози, які стоять перед Україною, і про ті можливості, які в нас є, щоб перемогти, ми не можемо забувати про мільйони українців, котрі опинилися в Європі. Ми давно ведемо цю тему. Ми давно переживаємо за те, щоб ці українці повернулися в Україну. Як живуть українці біженці в Європі? Про все це ми готуємо фільм, тому прошу вас підписатися на мій YouTube-канал та поставити вподобайку, щоб не пропустити нові відео.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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