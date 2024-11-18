Для початку слід зрозуміти, що північнокорейські солдати мають дуже опосередковане відношення до нинішнього байденовського рішення. Головний фактор, який його стримував — це побоювання, що удари вглиб Московії призведуть до небезпечної (для США, НАТО й України) ескалації з Путіним.

Я вже пояснював, чому напередодні вступу на посаду Трампа цей ризик є мінімальним і чому саме зараз є шанс отримати довгоочікуване рішення. Схоже, логіку дідуся Джо я зрозумів.

А от чим я там не поділився, то це своїми побоюваннями, що Байден не захоче ухвалювати таке рішення з суто внутрішньополітичних міркувань. Адже відповідальність і ризики, так чи інакше, на ньому. А плоди, очевидно, зірве Трамп.

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Тут криється ще одна центральна обставина, котру важливо зрозуміти. Дозвіл ЗСУ бити на пару сотень кілометрів углиб Московщини до корінних змін у ході війни не призведе. Але дає шанс стабілізувати ситуацію на лінії зіткнення — й отримати деякі інші аргументи на користь України під час майбутніх перемовин про припинення вогню.

Так от, у тому, що Байден дасть такий політичний пас своєму запеклому опонентові, я зовсім не був упевнений.

Приємно "розчаруватися навпаки" for a change.

І навіть якщо Трамп скасує згодом таке рішення Байдена, як дехто стверджує, він отримає дещо натомість. У цьому й суть переговорного процесу.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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