Сьогодні прочитав новину про те, що словацький парламент не зміг зібрати голосів для того, аби засудити російський варварський ракетний удар по київському Охматдиту. У відповідь на пропозицію представниці опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Беати Юрик ухвалити такий документ, депутатка з політичної сили Роберта Фіцо SMER-SD вигукнула: "Ви там були?!.".

Як це нагадує фразу того ж прем’єра, який ще у січні, після чергового ракетного удару Росії по українській столиці цинічно відповів журналістові: "Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюсь, що ви несерйозні. Поїдьте туди й побачите, що в місті нормальне життя, абсолютно нормальне життя".

Бог їм суддя, скажете ви. Але чомусь, коли справа стосується власного життя та здоров’я, викінчені циніки та блазні раптом починають вишукувати сотні конспірологічних теорій, ледь не зі свічками серед білого дня нишпорити світом, аби знайти винних.

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Той же Роберт Фіцо, який зовсім недавно вийшов з реанімації після пострілів у нього 71-річного письменника, члена ПЕН-клубу Юрая Цинтули, учора відгукнувся на замах у Пенсильванії, скоєний 20-річним "ліваком" Томасом Метью Круксом. Ось його репліка: "Сценарій, як через ксерокс. Політичні опоненти Трампа намагаються закрити йому рота, а коли в них не виходить, вони так дратують публіку, що якийсь бідолашний хлопець береться за пістолет. А тепер ми станемо свідками розмов про необхідність примирення, умиротворення та прощення".

Тобто, — це недруги (читай — демократи) розпалюють ворожнечу, доводять неврівноважених до точки кипіння, провокують їх на відчайдушні вчинки. А не заяви "жертв", сповнені неадекватностей, популізму і "мови ворожнечі" щодо власних співгромадян, які думають інакше. У випадку Фіцо Юрай Цинтула хоч мав можливість пояснити обставини, які спровокували його взятися за дробовик. Він сказав, що "не згоден з політикою уряду". Томас Крукс вже не зможе сказати слів для аргументації свого вчинку: його пристрелили співробітники Секретної служби.

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Але, — тут увага, — порівняємо вислів Роберта Фіцо й оцінку, яка прозвучала після замаху на Трампа у Кремлі. Дмитро Пєсков, рот російського диктатора Путіна, прямо звинуватив у організації нападу політичних опонентів республіканця. Мовляв, спроба вбивства кандидата у президенти організована його політичними противниками. Атмосфера навколо нього спровокувала те, з чим стикається Америка сьогодні. "Після численних спроб усунути кандидата Трампа з політичної арени за допомогою спочатку правових інструментів, судів, прокуратури, спроб політичної дискредитації та компрометації кандидата, всім стороннім спостерігачам стало очевидно, що його життя під загрозою", - заявив Пєсков.

Дві заяви немов написані під копірку, чи то пак, як каже Фіцо – "через ксерокс". Росія та її сателіти наполегливо працюють над руйнуванням демократій, впроваджуючи абсолютну чужу їм політичну культуру, руйнуючи функціонал інституцій, насаджуючи популізм і корупцію.

Ви помітили, що власне останніми десятиліттями виборчі кампанії, — не в останню чергу, завдяки зусиллям пропагандистів з Ольгіно, — перетворилися зі змагання ідей, конструктивних політичних дискурсів на справжні війни непримиренних противників, аморальні за своєю суттю, дегуманізовані за адресністю і призначенням? Насправді електоральні перегони вже давно завершуються деконструктивним голосуванням не "за", а "проти". І нинішні вибори у США, — не виняток.

Інша річ, що більшість наразі висловлює своє "фе" позначкою у бюлетені, а найневрівноваженіші хапаються за дробовик або за AR-15.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Ігор Гулик – журналіст

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