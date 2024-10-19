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OPINION

Як держава може подарувати 20-30 млрд грн міжнародним тютюновим корпораціям під час війни

Юрій Гайдай
19 жовтня, 2024 субота
13:00
Погляд

Зараз буде злий текст, пробачте. Про те, як держава може подарувати 20-30 млрд грн міжнародним тютюновим корпораціям під час війни

Зміст

Нещодавно Рада проголосувала підвищення податків. Неоптимальне з погляду справедливості та впливу на економіку, і при цьому половинчате, тому можемо постати перед потребою чергового підвищення уже за пів року.

І водночас зараз іде обговорення законопроєкту Мінфіну про тютюнові акцизи до другого читання.

Там є одна перемога, і одна зрада.

Про перемогу

Закладене підвищення акцизів на сигарети до мінімального рівня, передбаченого чинною євродирективою по тютюну - 90 євро за 1000 штук. Протягом 4 років, але front loaded - з 1 січня акциз виросте на ~40%, і потім ще ~5% щороку. І сума акцизу буде зафіксована в євро (правда, курс фіксуватиметься на рік вперед).

(Ну тобто як. Взагалі ще при Порошенкові Рада ухвалила 7-річний план підвищення акцизів до рівня ЄС до 2025 року. Але... мінімальні акцизи у тому плані були зафіксовані у гривнях  І через девальвацію акциз наступного року був би не 90 євро, а 60+.)

Чому підвищення акцизу на сигарети — це перемога? Бо збільшує доходи бюджету (близько 40 млрд грн на рік додатково), не шкодячи зростанню економіки, бо менше передчасної смертності та витрат на лікування курців, бо це передумова євроінтеграції.

Про зраду

Законопроєкт Мінфіну передбачає надання серйозної податкової пільги на ТВЕНи (стіки, айкоси).

В чинному кодексі мінімальні ставки зростали однаково, але після ухвалення нового закону ставка для ТВЕНів "відстане" від сигарет, і пільга зростатиме чотири роки, поки не сягне 25% від суми мінімального акцизу для сигарет.

Ціна питання? Я зробив власні розрахунки, і думаю, що маємо рідкісний випадок, коли навіть антитютюнові активісти недооцінюють втрати для бюджету.

Так, виходячи з припущень незмінної частки ринку ТВЕНів та курсу євро, ми подаруємо Філіп Моррісу та іншим глобальним тютюновим корпораціям 18-20 млрд грн за 4 роки.

Але частка ТВЕНів на ринку динамічно зростає щороку. В Україні вона вже найвища в Європі — понад 20%. І курс євро очевидно поміняється. Тому вартість цієї пільги буде значно більшою.

ТВЕНи й так надзвичайно прибуткові для тютюнщиків. Позавчора Філіп Морріс випустив реліз, що вперше в історії бренд IQOS приносить компанії більше чистого прибутку, ніж бренд Marlboro!

Чому? Нові технології стіків звужують конкурентне поле. Менше офіційних виробників і значно менше тіньового виробництва, поки.

Плюс нижчі ставки акцизів на ТВЕНи в більшості країн ЄС теж дають маржу тютюнщикам. І не через те, що стіки "менш шкідливі", як вам будуть парити лобісти. Менша шкода ТВЕНів не доведена, ВООЗ рекомендує оподатковувати їх на рівні з сигаретами. Просто євродиректива по акцизах на тютюн була ухвалена у 2011 році, коли ніяких ТВЕНів не було. І поки частка ринку ТВЕНів низька, уваги до цього мало.

Тому тютюнові корпорації шалено вкладаються в просування пільги для ТВЕНів в Україні. Давно я не бачив такого єднання.

Окей, EBA та ACC відпрацьовують членські внески тютюнових компаній, це їх робота. ТПП, УСПП, ФРУ — туди ж. Наймані юристи та GR-и тютюнщиків теж. Чесно роблять свою роботу, фахово і з азартом вигризають пільги. Але далі прикольніше.

Виліз якийсь "Інститут податкових реформ", який розказує, що нижчі ставки акцизу на тютюн приведуть до інвестицій в інновації. В інноваційні тютюнові палички, себто!!

Якийсь дядько з "Економічного дискусійного клубу" розказує, що акциз зробить неконкурентним експорт стіків (експорт не обкладається акцизом, звісно, це податок на споживання).

Підтягнулася навіть Національна академія наук України з експертними висновками, та хірург-пульмунолог, які дуже переживають, як погано буде, якщо акцизи на айкоси будуть такі ж, як на сигарети.

Та що там, ви колись чули, щоб Світлана Іванівна Воробей (заступниця міністра фінансів України, - ред.) виступала проти вищих податків? А таке буває. У випадку ТВЕНів.

Ну, і ще низка поважних народних депутатів за нижчий акциз на ТВЕНи, бо от це детінізований сегмент, то давайте додатково стимулювати людей переходити на них, довгостроково це вигідно державі.

Ця логіка хибна, бо:

  1. ТВЕНи й так швидкими темпами ростуть, вони без податкових пільг захопили майже четверть ринку.
  2. Тютюнові виробники не будуть переносити нижчий акциз у нижчу ціну. Якби вони хотіли стимулювати перехід саме ціною, то знижували б її й раніше, коштом маржі. Але їх і так влаштовує динаміка. Тому вони просто покладуть цю податкову пільгу собі в кишені. І виплатять гарні бонуси джіарам (ред. - Government Relations) та лобістам.

Але це все полісі-дискусія мирного часу. Власне таке враження, що купа людей забула, що в країні війна і кожна гривня податків іде на оборону!

P.S. Я дуже хочу подивитися на депутатів, які після підвищення військового збору проголосують за норму, яка подарує 20-30 млрд грн протягом 4 років парі тютюнових корпорацій. Повірте, напишу про кожного з вас, і буду розповідати на всіх ефірах про ваш лобізм. Вносьте правки. 

Спеціально для Еспресо

Про автора. Юрій Гайдай, експерт Центру економічної стратегії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
 

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Верховна Рада
політика
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