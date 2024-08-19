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OPINION

Як називати те, що відбувається на Курщині?

Дмитро Золотухін
19 серпня, 2024 понедiлок
14:09
Погляд Дмитро Золотухін

Важливою ознакою суверенітету та суб'єктності є спроможність давати об'єктам реального світу та його подіям свої назви. Не користуватися чиїмись, а придумувати свої, так, щоб інші ними користувалися

Зміст

6 серпня українські війська ввійшли до Курської області. З того часу під їхнім контролем опинилися десятки населених пунктів, зокрема районний центр Суджа з населенням близько п'яти тисяч осіб. З регіону евакуйовано понад сто тисяч мешканців.

Стаття Хуршудян розкриває цілі операції, серед яких — перенесення війни на територію РФ. Ми називаємо це "операцією" або "наступом". В контексті права країни на самооборону проти держави-агресора, яка включає військові операції біля країни-противника.

При цьому російська сторона також уникає слова "вторгнення". Міноборони говорить про "спробу вторгнення". Путін використав вислови "масштабна провокація" та "ситуація, що складається в Курській області". А російський центробанк — розмитий оборот "події, що відбулися". Путін не хоче визнавати серйозність того, що відбувається. Адже якщо вперше з часів Другої світової війни російська територія контролюється не російською владою, то щось явно йде не так. Звідси й усі ці евфемізми на кшталт "ситуації, що складається" або "подій, що відбуваються".

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Давати чи не давати назви подіям — ознака суб'єктності.

Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року британське BBC відмовилося використовувати термін "терористи", бо нібито це означало б, що журналісти визначили одну зі сторін конфлікту як "поганих хлопців".

Зрештою події в Курській області отримають свою назву в підручниках з історії. Якими будуть ці слова в українських підручниках?

Як називати те, що відбувається?

Очевидним є те, що серед політичних цілей української влади, принаймні зараз, не є приєднання територій Курської області до України. На певному етапі, можливо й дуже не скоро, контроль над цими районами буде переданий наступній владі Російської Федерації або й поточній владі в обмін на щось.

Серед іншого, операція ЗСУ в Курській області показала неспроможність Кремля захищати та піклуватися про своїх громадян. Щобільше, зараз вони засипають КАБами своїх же. Скоро будуть "дамбіть Воронєж".

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Не можна говорити й про перспективи отримання Курською областю незалежності (звичайно, ніхто раніше не говорив і про відділення ЛДНР, але для того, щоб таке зробити потрібен масивний адмінресурс, якого в ОП немає). На додаток, на території Курської області немає і поневолених народів, яких захищає однойменна ТСК українського парламенту.

Таким чином, шляхом виключення можна сказати, що Збройні сили України забезпечують примусову рефедералізацію Курської області, за якої населення і керівництво цього суб'єкту Російської Федерації висловлюється про відмову ведення агресивної війни проти України та вивід з суверенної території України всіх російських військ.

Саме цим Курська область проявляє свою суб'єктність у складі Російської Федерації, оскільки є її повноправним суб'єктом, представленим губернатором, сенатором і законодавчими зборами.

Формулювання рефедералізація закріплено в одній із резолюцій Європейського парламенту.

Згідно з цією резолюцією Збройні сили України на виконання резолюції депутатів Європейського парламенту здійснюють деімперіалізацію, деколонізацію та рефедералізацію Курської області у складі РФ.

Таким чином, події, що відбуваються, я пропоную називати — рефедералізація Курської області.

Джерело

Про автора. Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт із питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Європарламент
ЗСУ
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУ
Курськ
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