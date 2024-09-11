Понад 100 хвилин двоє кандидатів у президенти — Камала Гарріс та Дональд Трамп — говорили про проблему мігрантів, кримінальні справи проти Трампа, ХАМАС і, звісно, про війну в Україні та Путіна. Можна сміливо сказати, що ця зустріч підвищила шанси демократів на перемогу в листопаді, а для Трампа — це може бути фініш політичної карʼєри.

Найперше, що впадало у вічі — це разюча різниця між попередніми червневими дебатами Трампа та Джо Байдена до його зняття з виборів. Все-таки фактор молодості, виваженості та доброї підготовки штабу Гарріс до розмови із талановитим політичним провокатором — дали свої плоди.

Важливий момент — кандидатка від демократів не приховувала, що перед походом на дебати зустрічалась із Гілларі Клінтон та Джо Байденом. Разом зі своїми піарниками вони склали список чутливих відповідей і на які саме больові точки Трампа варто тиснути.

Щодо Дональда Трампа — він явно продовжив тактику критики адміністрації Байдена. Хоча відвертих образ в сторону Камали не було. Аж надто тяжко обійшлись слова кількарічної давнини потенційного віцепрезидента Джея Ді Венса про "бездітну кошатницю". Тепер вони стали важливим лозунгом проти другого терміну Трампа.

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Забігаючи наперед скажу, що дебати дивилась улюблениця США — уже легендарна співачка Тейлор Свіфт, яка є кумиром як демократів, так і республіканців.

Так от, співачка з аудиторією лише в Instagram у 283 мільйони — чесно написала, що підтримує владну пару Камала Гарріс — Том Волц. Закликала голосувати правильно. І саркастично підписала свій пост — "бездітна кошатниця".

Я не буду переповідати байки Трампа про те, як в США "роблять аборти на 9-му місяці" і "їдять собак у Спрінфілді, бо я це бачив у новинах". Краще зосередимось на розгорнутих відповідях Трампа та Гарріс стосовно війни в Україні, Путіна та наших сусідів у вигляді Віктора Орбана.

Аби аудиторія краще сприйняла аргументи Гарріс — вона вдарила важливим соціальним козирем.

"Я з сімʼї середнього класу, де мати тяжко працювала, а наш перший дім ми купили, коли я вже була підлітком. Моя однокласниця потерпала від сексуального насильства. Я добре знаю, які цінності я захищаю. А цей чоловік отримав від батька $400 мільйонів і шість разів подавав на банкрутство", — вколола Гарріс у чорному костюмі з білим комірцем сорочки. Цей елемент створював ілюзії судді, який веде процес.

Коли розмова з грошей динамічно перетекла у погляди на війну в Ізраїлі та Україні — Трамп увімкнув улюблений аргумент. Що російсько-українську війну він закінчить буцімто до інавгурації.

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Гарріс натомість тиснула на те, що Трамп надто захоплюється диктаторами.

"Усі знають: він казав, що Росія "чудово" зайшла в Україну. Він обмінювався любовними листами з Кім Чен Ином. І всі ці диктатори чекають, коли ви станете президентом", — заявила демократка.

Трамп уколов опонентку тим, що Путін саркастично висловився про її підтримку. "При мені він взагалі не зміг би провернути того, що йому за цієї адміністрації зійшло з рук", — знову перекладав відповідальність на адміністрацію Байдена кандидат від республіканців.

Далі процитую напрочуд цікаву частину, де Гарріс чітко зазначає, що хоче перемоги України. А Трамп — "закінчити війну".

— Дональде, ви кажете, що вирішили б цю війну за 24 години. Чи хочете ви, щоб Україна перемогла у цій війні?

Трамп: Я хочу, щоб війна закінчилася. Я хочу врятувати життя. Людей вбивають мільйонами. Це значно гірше, ніж ті числа, які вони вам показують. І ми витратили 250 млрд чи більше — тому, що Байден і Камала не мають сміливості сказати Європі, як я сказав НАТО: "або ви платите, або ми не будемо вас захищати". … Я дуже добре знаю Зеленського, я дуже добре знаю Путіна. У мене хороші відносини з ними, і вони мене поважають. Вони не поважають Байдена. З якого дива його поважати? … Я вирішу це ще до того, як стану президентом, якщо переможу. Я поговорю з одним, я поговорю з іншим, я зберу їх докупи. Цієї війни ніколи б не сталось. Байден не мав уявлення, як це зупинити, і тепер загинули мільйони людей, і стає тільки гірше. Це може призвести до Третьої світової — а ми навіть не знаємо, де наш президент. Вони викинули його з кампанії, наче пса. Ми навіть не знаємо, чи досі він президент!

Ведучий: Хочу уточнити: чи вважаєте ви, що перемога України — в найкращих інтересах США?

Трамп: В найкращих інтересах США — закінчити цю війну, вирішити її, домовитися про угоду. Ми повинні зупинити знищення всіх цих людських життів.

Ведучий (до Камали Гарріс): Як головнокомандувачка, в разі свого обрання, як би ви поводилися з Путіним, і чи відрізнялася б ваша політика від того, що ми бачимо від президента Байдена?

Гарріс: Дональд Трамп каже, що ця війна закінчиться протягом 24 годин, тому що він просто її здасть. І це не те, ким ми є як американці. Розберімось. Я бачилася із Зеленським за кілька днів до вторгнення Росії. ​​Я поділилася з ними даними американської розвідки про те, як він міг захиститися. Кілька днів потому я вирушила на східний фланг НАТО, до Польщі та Румунії, і ми об’єднали 50 країн, щоб підтримати Україну в її праведному захисті. І завдяки нашій підтримці, завдяки ППО, боєприпасам, артилерії, Джавелінам, Абрамсам, які ми надали, Україна стоїть як незалежна і вільна країна. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін зараз сидів би в Києві, поглядаючи на решту Європи, починаючи з Польщі.

Трамп: Путін сидів би у Москві. Він би не втратив 300 тисяч чоловіків і жінок, а сидів би в Москві набагато щасливішим, ніж зараз. Але зрештою, у нього є те, чого немає в інших, у нього ядерна зброя — і ніхто про це не говорить! І можливо, він її використає. Але щоб ви зрозуміли: вони послали Камалу на мирні переговори ще до початку війни. Через три дні Путін вдерся — бо все, що вона говорила, було слабким і дурним. Вона була посланцем! Її послали на переговори з Зеленським і Путіним, а через три дні почалася війна, такий-от у неї талант. На мій погляд, вона гірша за Байдена. Вона жахлива перемовниця.

Тут варто звернути увагу на те, як Трамп петляв від відповіді про те, що таке сталий мир і Україні.

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Тобто, попри те, що питання української війни стоїть руба — кандидат від Республіканської партії не має реалістичних планів завершення війни на справедливих умовах. Просто перестати стріляти, бо "гинуть люди з обох сторін" — це по суті запрошення Росії до нового етапу війни з кращих плацдармів. Тим паче, як показує час і практика, у питанні з Кремлем не може просто так все розродитись само собою.

У ще одній цікавій цитаті Трампа можна виділити комплімент премʼєр-міністру Угорщини Віктору Орбану. Як відповідь на закид Камали, що з Трампа сміються світові політики.

"Я скажу про лідерів. Віктор Орбан — це жорстка, розумна людина. Він сказав: "Трамп має повернутись". Насправді Трамп потрібен Орбану, аби копіювати його поведінку і займатись шантажем європейських структур та так же цинічно брехати своєму суспільству, що Захід ворог, але мусить платити за все в євро та доларах.

Якісна поведінка на дебатах Камали Гарріс та підтримка її поп іконою Тейлор Свіфт кардинально збільшила шанси на потенційне президентство. Тож нашим топелітам, а саме Банковій, варто було активніше шукати ключі до кандидатки. І зафіксувати зацікавленість перемогою України не на словах, а на ділі.

Не можу сказати, що ці дебати – це уже 100% перемога для будь-кого з кандидатів. Утім може статися так, що разом з ним з політики нарешті піде епоха хайпу та популізму. І колись ці тренди докотяться до нас.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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