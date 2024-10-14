Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Зростання інфляції у вересні: причини та наслідки
OPINION

Зростання інфляції у вересні: причини та наслідки

Богдан Данилишин
14 жовтня, 2024 понедiлок
14:03
Погляд

У вересні рівень річної інфляції зріс до 8,6%, порівняно з 7,5% в серпні. Порівняно з попереднім місяцем, середні споживчі ціни зросли на 1,5%

Зміст

На що, передусім слід звернути увагу при аналізі річної інфляції, так це на колосальну варіацію значень приросту цін в розрізі окремих груп товарів та послуг: від дефляції на -20,4% у цінах на яйця до інфляції на +63,6% у цінах на електроенергію. Амплітуда значень становить понад 80 відсоткових пунктів!

Відносно високе зростання цін (понад 10%) зафіксовано на електроенергію, вершкове масло, хліб, молоко, сир, фрукти, овочі, медичні послуги та ліки, послуги освіти, послуги харчування та проживання.

Натомість зниження рівня цін зафіксовано на яйця, м'ясо, олію, цукор, одяг та взуття, побутову техніку, послуги відпочинку.

Про що це говорить? Це говорить про те, що в нинішніх обставинах облікова ставка НБУ не має ніякого впливу на фундаментальні тенденції інфляції.  Амплітуда значень річних приростів цін в окремих компонентів споживчого кошика в 6 разів перевищує рівень облікової ставки НБУ. Варіація приростів цін переважно визначається чинниками росту вартості витрат, а не змінами вартості грошей в економіці чи змінами загального попиту. Інакше приріст цін був би більш-менш рівномірним. В одних галузях ріст вартості витрат більше вплинув на собівартість, в інших – менше, що в кінцевому підсумку і призвело до різних корекцій кінцевих цін реалізації. Зростання вартості енергоносіїв, девальвація гривні, пов’язані з війною  ускладнення (чи навпаки – полегшення) логістичних маршрутів – все це по-різному впливає на структуру собівартості різних категорій виробників чи постачальників.

Читайте також: Економіка та облікова ставка НБУ: суперечності наростають

Другий фактор, на який слід звернути увагу при аналізі інфляції, — це динаміка змін обмінного курсу гривні. Частка імпортних товарів перевищує 50% в структурі споживчого кошика населення. За рік девальвація гривні становила 13% і продовжує посилюватися, попри значні валютні інтервенції НБУ.

Це вказує на збереження підвищеного інфляційного тиску з боку імпортних товарів. Це також вказує на недієвість облікової ставки й загалом політики приваблення гривневих активів у стримуванні валютного попиту.

Девальвація гривні значно посилилась внаслідок поспішних дій НБУ з валютної лібералізації (запровадження режиму гнучкого курсоутворення та скасування ряду валютних обмежень). НБУ виявився неспроможним зупинити прискорене нарощування валютного попиту. За січень-вересень НБУ витратив на підтримку гривні 23,4 млрд дол. США (+21% проти 2023 року). Середньоденні валютні інтервенції НБУ підвищуються з місяця до місяця — у вересні вони становили 153 млн дол. США на день, що вдвічі вище, ніж на початку року. що підштовхнуло населення до посиленої конвертації наявної гривні у валютні активи. Основний вплив на підвищення валютного попиту здійснює населення, яке за 9 місяців поточного року викупило 8,2 млрд дол. готівкової та безготівкової іноземної валюти, що в 3 рази перевищує обсяги відповідного періоду минулого року.

Третій фактор, на який слід звернути увагу при аналізі інфляції, — це вплив неринкових воєнних факторів на зміну структури попиту та вартість витрат. Воєнні фактори впливають на зміну пріоритетів у споживчих настроях — товари не найпершої потреби стали мати менший попит.

Саме тому ми бачимо падіння цін на товари легкої промисловості, побутової техніки, розважальних послуг. З іншого боку, воєнні фактори вносять корективи в логістику та ринки збуту товарів, що впливає на вартість витрат виробників.

Четвертий ключовий фактор інфляційної динаміки – грошова гривнева емісія НБУ для фінансування видатків, користуючись коштами зовнішньої допомоги. Обсяг додаткової гривні, надрукованої НБУ у 2024 р. та випущеної в обіг через фіскальні канали становить майже 800 млрд грн. Фіскальний дефіцит зараз досягає 23% ВВП за плинний рік (без врахування грантів). Однак, зараз вплив фіскального дефіциту на ріст цін є обмеженим, оскільки його розмір становить лише 2/3 від втрат номінального ВВП порівняно з довоєнним періодом.  Також "фіскальну інфляцію" стримують ризики воєнної невизначеності,  в результаті яких населення більшою мірою бажає приберегти отримані від держави кошти на майбутнє, ніж витрачати на поточні потреби.

Читайте також: Чому параметри інфляції викликають дискусії

Таким чином, переважна більшість проінфляційних чинників в Україні  обумовлена зростанням вартості витрат. Домінування немонетарних факторів інфляції знижує ефективність монетарних інструментів зниження інфляції. Коли інфляція генерується зростанням вартості витрат (а не ростом попиту), то її перенесення на ціни реалізації є неминучим, якою б високою не була ключова процентна ставка НБУ.

Однак НБУ продовжує зберігати ультражорстокі параметри процентної політики, що триває уже понад 2 роки. У вересні облікова ставка НБУ становила 13% річних, що в реальному вимірі (за мінусом інфляції) становить 4,4%. Збереження умов реально позитивних процентних ставок підриває можливість розвитку реального сектора через кредитний канал, однак має дуже обмежений вплив на інфляційну динаміку через недієвість каналів монетарної трансмісії.

Подальші перспективи інфляції визначатимуться переважно проінфляційними факторами. Девальвація гривні, підвищення тарифів на електроенергію, значний фіскальний дефіцит, перенесення росту цін виробників вказують на високу ймовірність збереження тренду до підвищення рівня інфляції в найближчій перспективі.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Богдан Данилишин, академік НАН України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
гривня
Кабмін
НБУ
інфляція
бізнес
Читайте також:
гривні
Автор Ірена Моляр
12 жовтня, 2024 субота
Нардепка Южаніна розповіла, коли почне вираховуватися військовий збір за ставкою 5%
на фото: Майк Джонсон
Автор Євген Козярін
11 жовтня, 2024 п'ятниця
У мене немає апетиту до подальшого фінансування України, - спікер Палати представників Джонсон
DeepState: на Харківщині росіяни дійшли до шосе, що сполучає Куп'янськ з Боровою
Автор Анатолій Буряк
13 жовтня, 2024 неділя
DeepState: на Харківщині росіяни дійшли до шосе, що сполучає Куп'янськ з Боровою
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 44.91
    Продаж 45.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
14 жовтня
15:18
Документалка про сексуальні злочини росіян в Україні отримала головну нагороду кінофестивалю в Празі
14:57
Алея пам'яті біля Лук'янівського цвинтаря
У Києві хочуть знести Алею пам'яті: побратими й рідні загиблих організували акцію, щоб перешкодити руйнації памʼятників
14:56
РФ ударила дроном по автівці на Херсонщині: загинули дві жінки, двоє поранених
14:55
Ексклюзив
Карта бойових дій за 2-9 жовтня
Мета ворога - перерізати дорогу, яка сполучає Курахове та Запоріжжя, - військовий експерт Ступак
14:45
На фото: концерт Океан Ельзи
"Військові теж хочуть сходити на концерт "Океану Ельзи": член комітету ВР з питань нацбезпеки прокоментував мобілізаційні рейди ТЦК
14:25
У Києві невідомий заявив про мінування будівлі міськради
У низці регіонів України повідомили про масові мінування держустанов і навчальних закладів
14:22
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:21
Оновлено
Дональд Трамп
Поліція Каліфорнії затримала чоловіка з Лас-Вегаса, який, можливо, готував третій замах на Трампа
14:00
Дим після вибухів в Одесі
РФ ударила балістикою по припортовій інфраструктурі Одеси: загинув працівник, 8 поранених, пошкоджені цивільні судна
13:52
Служба безпеки України
В Україні затримали чотирьох неповнолітніх, які палили обʼєкти Укрзалізниці. Їм загрожує довічне увʼязнення
13:43
На фото: MELOVIN
"Багато разів міг залишитися за кордоном": Melovin пояснив, чому не поїхав з України
13:43
осінь дощ
Багато дощів, вітер та похмура погода: прогноз від Наталки Діденко на 15 жовтня
13:28
Лауреати Нобелівської премії 2024 з економічних наук
Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з економічних наук
13:16
"Ля Палісіада"
На фестивалі у Нью-Йорку покажуть фільм "Ля Палісіада", який представлятиме Україну на "Оскарі-2025"
13:06
У ВМС ЗСУ вважають, що російський флот "фактично не може" вплинути на перебіг бойових дій в Україні
12:47
Орбан погрожує блокуванням кредиту на $50 млрд Україні, аби допомогти Трампу, - Politico
12:29
поліція
У Дніпрі склали адмінпротокол на водія Bentley, який напідпитку тікав від поліції
12:18
Експомічниця Каньє Веста звинуватила його у зґвалтуванні на студії Diddy
12:08
Інтерв’ю
Дональд Трамп
Якщо Трамп програє, він може підпалити спільну хату всіх американців, - політичний діяч зі США Рашкін
12:06
дрон Shahed-136
РФ уперше за 48 діб не запускала вночі "шахедів" по території України
12:02
OPINION
Мобілізація через "бусифікацію" не працює
11:54
Олександр Дмітрієв
У Сухопутних військах обіцяють розслідувати інцидент з бійцями підрозділу "Азгард": військові заявили про приниження від радника командувача Павлюка
11:50
Ексклюзив
Зараз ідеальний час для щеплення від грипу, - епідеміологиня Виноград
11:42
електроенергія
Рівень споживання відповідає сезонним показникам, енергооб'єкти готують до осінньо-зимового періоду: ситуація в енергосистемі 14 жовтня
11:30
Вирок за колабораціонізм отримав екслісничий, який під час окупації Балаклії співпрацював з РФ
11:28
Огляд
Артур Бетербієв (з поясом) та Рамзан Кадиров (на передньому плані)
Професійний бокс зганьбився через РФ та Кадирова, Надаль пішов з тенісу, а Клопп повернувся у футбол. Головні новини світового спорту за тиждень
11:22
OPINION
"Фантомні болі": Медведєв погрожує Польщі розділом
11:14
КНДР
Сеул заявив, що КНДР, імовірно, готується підірвати дороги, що з'єднують з Південною Кореєю
11:08
Оновлено
Джаред Лето
МЗС України відреагувало на заяви Джареда Лето на концерті в Сербії, де він назвав війну "проблемою" й анонсував концерт у РФ
11:03
Ексклюзив
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Це буде третя країна, яка вступить у війну на боці Росії: військовослужбовець Тимочко про перекидання військових КНДР до України
10:49
РФ оголосила в міжнародний розшук громадян України та Грузії, які нібито причетні до підриву Кримського мосту
10:31
Встановлювали відеокамери біля військових та енергооб'єктів: СБУ затримала ймовірних агентів РФ
10:30
Збірна України, Україна - Грузія
Збірна України оголосила заявку на матч проти Чехії в Лізі націй
10:29
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як Україна розвиває свою оборонну промисловість та нові підходи до порятунку життя в небезпечних зонах від британців. Акценти світових ЗМІ 14 жовтня
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:07
російські військові
Понад 20 вантажівок: в Маріуполі зафіксували велике переміщення російських військ
10:02
OPINION
Рейдами на концерти відвертають увагу від Вугледара
09:55
Микола Матвієнко та Павел Шульц (ліворуч), Чехія - Україна
Україна - Чехія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
09:53
опалення
Старі райони Сіверськодонецька третю зиму залишаються без опалення, - ОВА
09:37
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Дії ворога можуть бути зондуючими: Згурець про Запорізький напрямок
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV