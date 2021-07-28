Поїзд Інтерсіті+ "Київ-Запоріжжя" затримується на 3 години
Поїзд Інтерсіті+, який прямує з Києва до Запоріжжя, затримується через технічну несправність
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.
"О 16:20 з локомотивом поїзд відправився з-під Синельникова до Запоріжжя. Орієнтовний час затримки - 3 години", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі додали, що із затримкою вирушить і зворотний рейс до Києва
"Час відправлення буде додатково оголошено на станції Запоріжжя", - заявили в УЗ
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