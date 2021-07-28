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Поїзд Інтерсіті+ "Київ-Запоріжжя" затримується на 3 години

28 липня, 2021 середа
18:09
Суспільство потяг

Поїзд Інтерсіті+, який прямує з Києва до Запоріжжя, затримується через технічну несправність

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

"О 16:20 з локомотивом поїзд відправився з-під Синельникова до Запоріжжя. Орієнтовний час затримки - 3 години", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що із затримкою вирушить і зворотний рейс до Києва

"Час відправлення буде додатково оголошено на станції Запоріжжя", - заявили в УЗ 
 

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Запоріжжя
затримка
Інтерсіті+
Київ
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