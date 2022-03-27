Поки у Росії є нафта й газ, росіяни воюватимуть проти України. Санкції тут і зараз війну не зупинять, - фінансовий аналітик

Експерт розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Санкції на економіку Російської Федерації впливають і дуже сильно. Ми бачимо падіння рубля, паніку росіян, паніку на фінансових ринках РФ. У середньостроковій перспективі економіці Росії повний гаплик. Але проблема в іншому, чи допоможе це тут і зараз з ними воювати? Економічні санкції діють упродовж довго часу, але вони не здатні змусити країну відмовитися від воєнної навали. Це залежить скоріше від того, чи є техніка, енергоносії, орки врешті решт. Поки що цього всього у Росії вистачає", - зазначив Дубогриз.



Аналітик навів до прикладу терористичні угрупування ЛНР та ДНР, які по суті працюють без економіки вже 8 років, але вони воюють.



"Поки у Росії є нафта і газ, вони воюватимуть проти нас. І воюватимуть, поки будуть накази. При цьому рівні санкцій якихось масових протестів і заворушень у РФ не очікується. Від цих санкцій, що зараз, ефект буде через кілька років. Якщо санкції проти Росії будуть посилені, можливо, повний колапс настане до кінця 2022 року. Нам треба постійно нагадувати партнерам, що санкцій мало. Чинних санкцій мало, щоб зупинити бажання росіян воювати. Треба санкції проти всіх російських банків. Треба енергетичне ембарго - припинити закуповувати нафту і газ у Росії", - зауважив Євген Дубогриз.

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