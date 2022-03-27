Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Поки у Росії є нафта й газ, росіяни воюватимуть проти України. Санкції тут і зараз війну не зупинять, - фінансовий аналітик
Ексклюзив

Поки у Росії є нафта й газ, росіяни воюватимуть проти України. Санкції тут і зараз війну не зупинять, - фінансовий аналітик

27 березня, 2022 неділя
08:59

Фінансовий аналітик, асоційований експерт аналітичного центру Case Україна Євген Дубогриз вважає, що поки Росія має нафту й газ, якими торгує зі світом, росіяни воюватимуть проти України, а запроваджені санкції війну тут і зараз не зупинять

Експерт розповів про це в етері Еспресо.TV.

"Санкції на економіку Російської Федерації впливають і дуже сильно. Ми бачимо падіння рубля, паніку росіян, паніку на фінансових ринках РФ. У середньостроковій перспективі економіці Росії повний гаплик. Але проблема в іншому, чи допоможе це тут і зараз з ними воювати? Економічні санкції діють упродовж довго часу, але вони не здатні змусити країну відмовитися від воєнної навали. Це залежить скоріше від того, чи є техніка, енергоносії, орки врешті решт. Поки що цього всього у Росії вистачає", - зазначив Дубогриз.

Аналітик навів до прикладу терористичні угрупування ЛНР та ДНР, які по суті працюють без економіки вже 8 років, але вони воюють.

"Поки у Росії є нафта і газ, вони воюватимуть проти нас. І воюватимуть, поки будуть накази. При цьому рівні санкцій якихось масових протестів і заворушень у РФ не очікується. Від цих санкцій, що зараз, ефект буде через кілька років. Якщо санкції проти Росії будуть посилені, можливо, повний колапс настане до кінця 2022 року. Нам треба постійно нагадувати партнерам, що санкцій мало. Чинних санкцій мало, щоб зупинити бажання росіян воювати. Треба санкції проти всіх російських банків. Треба енергетичне ембарго - припинити закуповувати нафту і газ у Росії", - зауважив Євген Дубогриз.

  • Нагадаємо, США ввели санкції проти депутатів Держдуми РФ, очільника Сбербанку і 48 російських оборонних компаній.
  • Міністр закордонних справ України наголосив, що щоденна робота президента та української дипломатії дозволила консолідувати глобальну антивоєнну коаліцію.
  • Очільник МКІП Олександр Ткаченко оприлюднив прізвища росіян і юридичних осіб, на яких наклали санкції через їхню публічну підтримку війни РФ проти України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
газ
санкції
нафта
Економіка
ембарго
Читайте також:
розконсервована російська техніка
26 березня, 2022 субота
"Розконсервована" російська техніка розкрадена, командир полку застрелився, - українська розвідка
Запоріжжя
25 березня, 2022 п'ятниця
Запоріжжя у безпеці, проте це не означає, що противник не планує захоплення, — офіцер ЗСУ про ситуацію в місті
корабель обстріляв
25 березня, 2022 п'ятниця
Російський корабель обстріляв Санжійку на Одещині, а згодом заявив про "гарантії безпеки" для проходу цивільних суден, - ВМС ЗСУ
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.94
  • EUR
    Купівля 32.19
    Продаж 33.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
27 березня
09:59
Окупанти продовжують використовувати Чорне море для ударів по Україні
09:57
Демонстрація у Лондоні
У Лондоні відбулася багатотисячна демонстрація на підтримку України, - The Guardian
09:55
Дія
У "Дії" дозволили повідомляти про пошкоджене чи знищене внаслідок війни майно
09:41
Ірина Верещук
Верещук: на 27 березня погоджено два гуманітарних коридори для Донецької та Луганської областей
09:40
касетні боєприпаси
На Донеччині окупанти обстрілюють мирне населення касетними боєприпасами
09:37
окупанти
Росія втратила 16 600 військових, 1664 бронемашини, 582 танки, 293 системи артилерії, 127 гелікоптерів і 121 літак, - Генштаб ЗСУ
09:33
підбита російська техніка
Війська Росії намагаються оточити сили ЗСУ на Донбасі, – Міноборони Великої Британії
09:23
Ашан, Росія
"Ашан" не піде з російського ринку", - генеральний директор
09:17
Біженці з України
Британська програма "Дім для України" може бути небезпечною для біженців з України, - The Guardian
09:15
Сбербанк
Найбільші банки Японії припиняють доларові операції зі Сбербанком РФ, - Japan Today
08:55
указ президента
В Україні з'явилися три нових бригадних генерали. Указ президента
08:52
Окупанти пошкодили 733 українські заклади освіти, 74 з яких зруйнували повністю, - ювенальні прокурори
08:51
Ексклюзив
Харків’яни масово повертаються у своє місто, - боєць ТрО Харкова
08:50
Ексклюзив
Олексій Гончаренко
Для Путіна є три ключових міста: Одеса, Севастополь та Київ, – нардеп Олексій Гончаренко
08:47
Микола Княжицький
Єдиний шанс вижити Україні - уже зараз закладати підвалини нової держави, - Микола Княжицький
08:37
В Україні через повномасштабне вторгнення РФ загинуло 139 дітей, понад 205 отримали поранення, - ювенальні прокурори
08:31
Сєвєродонєцк
Частина населених пунктів на Луганщині через обстріли залишаються без газу, світла та води
08:29
Азербайджан
В Азербайджані немає територіально-адміністративної одиниці "Нагорний Карабах". Баку нагадав Росії, що це його земля
08:22
Сергій Гайдай
У Попасній росіяни обстріляли з мінометів власні позиції, - Гайдай
08:01
санкції проти РФ
Ткаченко оприлюднив список підсанкційних росіян, які публічно підтримали війну РФ проти України
07:37
соцмережі
Мінцифра дала поради щодо безпечного листування в месенджерах і соцмережах
07:18
Швейцарська компанія Zurich Insurance видалила із соцмереж свій логотип у вигляді букви Z
07:15
Мелітополь
У Мелітополь прибули танки під прапором невизнаної Південної Осетії, - Запорізька ОВА
06:57
окупанти
У Білорусі окупанти продають паливо та провізію або обмінюють на спиртне, - Генштаб ЗСУ
06:30
ООН
Вища рада правосуддя просить виключити Росію зі складу ООН і ОБСЄ
05:36
Нью-Йорк, Донбас
Російськими фашистами з особливим цинізмом були обстріляні житлові масиви на Донбасі, - пресслужба ООС
05:08
Тростянець
Окупанти залишили у звільненому Тростянці заміновану лікарню, - голова Сумської ОВА
04:28
Трофеї тероборони
У Запорізькій області тероборона звільнила від окупантів два села
04:04
Годинник
Україна перейшла на літній час
02:59
Герой України
Зеленський надав звання "Герой України" 15 військовим, трьом - посмертно
02:47
Шмигаль
Уряд зробив ще один крок для стабілізації паливного ринку України, - Шмигаль про зниження цін на преміальне паливо
02:16
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 26 березня
02:11
Укрзалізниця
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 27 березня
01:59
Владислав Гераскевич
Підтримувати вбивство своїх друзів – це божевілля, - український скелетоніст Гераскевич про спортсменів, які солідарні з діями РФ
01:32
Крістіан Еріксен
Футболіст Еріксен забив гол у першому матчі за збірну Данії після зупинки серця на Євро-2020
01:17
білоруські війська
Білоруські військові проводять заходи бойової підготовки на п’яти полігонах у Брестській, Мінській та Гродненській областях, - Генштаб
00:59
1 літак, 12 БпЛА та 5 крилатих ракет: в ЗСУ підбили підсумки роботи Повітряних сил 26 березня
00:48
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (праворуч)
Промоутер повідомив, коли відбудеться супербій Усика проти Джошуа
00:38
Ентоні Блінкен
Після Варшави держсекретар США відправився в Ізраїль. Говоритиме про Україну, Іран та нафту
00:27
Путін Байден
Ракети летіли не по Львову, а у напрямку Байдена, - Повітряні сили ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV