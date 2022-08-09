Економіст поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Політика Нацбанку й Кабінету міністрів є непослідовною. Якщо подивитися на дії на початку повномасштабної агресії Росії, вони були спрямовані на підтримку імпорту: низький курс, відсутність податків, пільги. Тобто замість підтримки українського бізнесу під час повномасштабної війни, держава фінансово підтримувала імпортерів. Тепер же йде перегин в інший бік. Але політика повинна бути збалансованою", - зазначив Несходовський.

Експерт додав, що ми продовжуємо залежати від імпорту, адже становище українського бізнесу суттєво не покращилося.

"Попри те, що деякий бізнес в Україні запустився, усе одно третина підприємств не відновили свою роботу або скоротили діяльність. До прикладу, підприємства у Харкові не працюють через високі ризики обстрілів, або ж руйнування будівель. Отже, ми так само залежимо від імпорту", - зауважив Ілля Несходовський.

Національний банк України виступив на підтримку запровадження в Україні податку у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.

"З точки зору Національного банку, як органу відповідального за стабільність гривні, додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету", - відповіли в НБУ на запит "Економічної правди".

7 серпня стало відомо, що Нацбанк відновлює обіг державних цінних паперів.

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