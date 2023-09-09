Політолог Морозов зазначив три обставини, які визначають контури майбутнього ходу війни

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми завжди акуратно формулюємо якісь прогнози щодо війни, бо в ній багато факторів невизначеності. Але з усім тим, є три обставини, які визначають контури найближчого та середньострокового майбутнього ходу війни. Перше – мало, хто має сумніви у тому, що поки Путін у Кремлі, війна буде продовжуватися. Сам Путін не в змозі закінчити війну. Його найближче оточення, а тепер і він сам, являють собою машину війни й машину мілітаризації. І зворотного ходу у мирний якийсь розвиток ніхто з них не уявляє. Вони всі під санкціями, для них маячить та чи інша форма міжнародного трибуналу. Відповідно, вони самі не можуть бути джерелом якогось повороту в іншу сторону у цій війні", - зауважив політолог.

Олександр Морозов зазначив другий пункт, у якому треба враховувати, що Кремль явно має надію на те, що щось на Заході трісне та зміниться. Цього не відбудеться. Ні ЄС не змінить своєї позиції щодо України, ні США. А вибори у США навряд чи щось у цьому сенсі змінять. Створений достатньо сильний альянс, який незалежно від зміни урядів, буде діяти у напрямку підтримки України.

"І третій важливий пункт полягає у тому, що є різні оцінки ресурсів, які має у своєму розпорядженні Кремль для подальшого ведення війни. При уважному погляді дуже добре видно, що деградація російської економіки й російської управлінської системи розгортається зараз на наших очах. Кращим цьому підтвердженням є заколот Пригожина, і те, що зараз відбувається у генералітеті армії РФ. Це свідчить про розвал управлінської моделі у Путіна. Він не у тому впевненому положенні, у якому був у 2014 році, коли анексував Крим. Зараз у нього під час війни велика група генералів звинувачується у нелояльності, йдуть розслідування, працює ФСБ та військова прокуратура. Чіткість управління – це частина ресурсів, тому що не тільки економічні ресурси визначають війну, але й людські", - пояснив аналітик.

Морозов додав щодо економічних ресурсів РФ, то Кремль робить гарну міну при поганій війні. В реальності достатньо швидко відбувається бартеризація економіки, тобто випадіння з глобальних валют, що ускладнює всі економічні комунікації. Переорієнтація російської економіки на Схід йде дуже погано. І економісти добре це показують, що весь трафік на Китай збільшується, але таке збільшення не є на стільки сильним, щоб відшкодувати ті втрати, які несе Кремль і Російська Федерація.