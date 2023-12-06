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Поліція Непалу затримала 10 підозрюваних у вербуванні молоді до армії РФ

6 грудня, 2023 середа
11:18
Світ Непал солдати

Поліція у Непалі затримала 10 людей, які стягували з безробітних молодих людей великі суми грошей за туристичні візи, а потім відправляли їх для незаконного вербування до армії Росії

Про це повідомляє Reuters.

Начальник поліції округу Катманду Бхупендра Хатрі повідомив, що десять підозрюваних перебувають під вартою в поліції після затримання протягом кількох останніх днів.

"Ми обговорюємо цю справу з урядовими юристами та направимо їх до суду", - сказав Хатрі.

За його словами, затримані незаконно брали з кожної людини суму до 9 тисяч доларів і відправляли їх до Росії за туристичними візами переважно через ОАЕ. Потім їх відправляли до російської армії.

"Це випадок контрабанди людей… організованої злочинності", - додав поліціянт.

  • Напередодні посол Непалу в Москві заявив, що 150-200 непальців стали найманцями в російській армії, шість з них - загинули на війні в Україні. Країна вимагає від Москви не вербувати своїх громадян в армію РФ і повернути тіла солдатів.
Росія
російська армія
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