Поліція Непалу затримала 10 підозрюваних у вербуванні молоді до армії РФ

Про це повідомляє Reuters.

Начальник поліції округу Катманду Бхупендра Хатрі повідомив, що десять підозрюваних перебувають під вартою в поліції після затримання протягом кількох останніх днів.

"Ми обговорюємо цю справу з урядовими юристами та направимо їх до суду", - сказав Хатрі.

За його словами, затримані незаконно брали з кожної людини суму до 9 тисяч доларів і відправляли їх до Росії за туристичними візами переважно через ОАЕ. Потім їх відправляли до російської армії.

"Це випадок контрабанди людей… організованої злочинності", - додав поліціянт.