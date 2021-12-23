Політтехнолог про військовий облік для жінок: так само може холоднокровно нищити російських диверсантів
Політтехнолог Петро Охотін вважає, що жінки можуть спокійно воювати у сучасній армії
Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"Якщо почитати Світлану Алексієвич "У війни не жіноче обличчя", ми розуміємо, що така робота, як санітарки наприклад, вона нічим не легше, ніж реально воювати. У сучасній армії, коли війна йде за допомогю дронів, високих технологій, якраз жінки можуть воювати дуже спокійно", - вважає Охотін.
Він навів приклади того, коли жінки дуже добре допомогали обороні своєї країни.
"Коли з'явилась ця новина, я згадав дві речі - американський плакат часів Другої світової "We can do it", а друге - це фотографія Мерлін Монро, вона ж під час Другої світової працювала на заводі, який збирав літаки. Якщо ми говоримо про високотехнологічну війну, я думаю, що жінка може так само холоднокровно нищити російських диверсантів, натискаючи кнопку на комп'ютері", - підсумував політтехнолог.
- Зазначимо, жінки низки професій повинні будуть стати на військовий облік. 17 грудня набрав чинності наказ Міністерства оборони про перелік відповідних спеціальностей.
- У Збройних силах України надали пояснення щодо взяття жінок на військовий облік.
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