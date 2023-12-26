Полонений з армії РФ розповів про плани загарбників на Куп'янському напрямку, - офіцер "Легіону Свободи"
Старший лейтенант ЗСУ, офіцер "Легіону Свободи" Леонід Поляков з Куп'янського напрямку зазначив, що основні зусилля ворог сконцентрував у районі Синьківки
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Нещодавно ми взяли в полон російського військового, який розповів, що їхньою метою, в кращому випадку до нового року, а взагалі до виборів Путіна, є хоча б зайти на околиці Куп'янська, а взагалі краще його захопити", - розказав Поляков.
Офіцер "Легіону Свободи" також додав, що ситуація на Куп'янському напрямку складна. Хлопці тримаються, але триматися важко.
"Наразі противник сконцентрував основні зусилля в районі Синьківки. Цей населений пункт є стратегічним, і це вихід на Куп'янськ. Ворог сконцентрував на Куп'янському напрямку велику кількість артилерії, а також велику кількість особового складу", - зауважив Поляков.
- Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов зазначив, що ворог мав певне просування в районі Синьківки, але ЗСУ тримають під контролем панівні висоти.
- Протягом доби на фронті відбулось 59 бойових зіткнень, на лівобережжі Херсонщини українські війська відбили 14 штурмових атак росіян.
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