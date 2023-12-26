Полонений з армії РФ розповів про плани загарбників на Куп'янському напрямку, - офіцер "Легіону Свободи"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Нещодавно ми взяли в полон російського військового, який розповів, що їхньою метою, в кращому випадку до нового року, а взагалі до виборів Путіна, є хоча б зайти на околиці Куп'янська, а взагалі краще його захопити", - розказав Поляков.

Офіцер "Легіону Свободи" також додав, що ситуація на Куп'янському напрямку складна. Хлопці тримаються, але триматися важко.

"Наразі противник сконцентрував основні зусилля в районі Синьківки. Цей населений пункт є стратегічним, і це вихід на Куп'янськ. Ворог сконцентрував на Куп'янському напрямку велику кількість артилерії, а також велику кількість особового складу", - зауважив Поляков.