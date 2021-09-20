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Польща назвала незаконними російські "вибори" у Криму та засудила видачу паспортів РФ і "голосування" в ОРДЛО

20 вересня, 2021 понедiлок
23:14
війна з Росією

Польщі назвала незаконним проведення виборів до Держдуми РФ у окупованому Криму, а також засудило видачу російських паспортів і організацію електронного голосування в ОРДЛО

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Польщі.

"МЗС вважає незаконним проведення "виборів" на Кримському півострові, незаконно окупованому Російською Федерацією. Воно також засуджує масову видачу російських паспортів громадянам України та організацію електронного голосування на Донбасі. Республіка Польща підтверджує свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Польща висловила розчарування створенням російською владою перешкод для спостерігачів ОБСЄ, а також наголосила, що утиски опозиції у РФ ставлять під сумнів легітимність "виборів".

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща знову висловлює розчарування тим, що російські власті перешкодили організації місії спостерігачів ОБСЄ. Подібні дії ставлять під сумнів наміри Російської Федерації відстоювати демократичні цінності і є невиправданою спробою підірвати загальноприйняті стандарти, обов'язкові для всіх держав-членів ОБСЄ, ООН і Ради Європи. Послідовна системна кампанія влади Російської Федерації, спрямована на російське громадянське суспільство, опозицію та вільні ЗМІ, ускладнила доступ до незалежної інформації, не дозволила представникам опозиції балотуватися в якості кандидатів і ускладнила росіянам можливість вибору відповідно до своїх уподобань. Така ситуація може викликати сумніви в легітимності нових депутатів", - заявили в МЗС Польщі.

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