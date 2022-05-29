Польща відправить в Україну одні з найкращих у світі гаубиці AHS Krab, - Polskie Radio

Про це пише Polskie Radio з посиланням на слова джерела з урядових кіл Польщі.

"Українська армія отримала з Польщі 18 самхідних гаубиць Krab", – йдеться у повідомленні.

Як повідомило ЗМІ з посиланням на слова представника польских урядових кіл, Польща також підготувала сотню українських артилеристів керувати гарматними гаубицями Krab.

Польська армія використовує гаубиці Krab протягом кількох років. Контракти на поставки такої техніки з польским військово-промисловим комплексом були укладені в 2016 році. Вони мають гармату калібру 155 мм і є модифікацією британського озброєння.

Нагадаємо, ворожу понтонну переправу через Сіверський Донець знищили гаубицями М777.

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