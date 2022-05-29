Польща відправить в Україну одні з найкращих у світі гаубиці AHS Krab, - Polskie Radio
Польща готує до відправки в Україну 18 самохідних гаубиць, які є модифікацією британського озброєння
Про це пише Polskie Radio з посиланням на слова джерела з урядових кіл Польщі.
"Українська армія отримала з Польщі 18 самхідних гаубиць Krab", – йдеться у повідомленні.
Як повідомило ЗМІ з посиланням на слова представника польских урядових кіл, Польща також підготувала сотню українських артилеристів керувати гарматними гаубицями Krab.
Польська армія використовує гаубиці Krab протягом кількох років. Контракти на поставки такої техніки з польским військово-промисловим комплексом були укладені в 2016 році. Вони мають гармату калібру 155 мм і є модифікацією британського озброєння.
- Нагадаємо, ворожу понтонну переправу через Сіверський Донець знищили гаубицями М777.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе