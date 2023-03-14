Польські спецпризначенці охороняли українську делегацію на переговорах у Бресті на початку повномасштабного вторгнення, – ЗМІ
Бійці польського спецназу гарантували безпеку представників України на переговорах у білоруському Бресті наприкінці лютого та на початку березня 2022-го
Про це у вівторок, 14 березня, написало польське видання Dziennik Gazeta Prawna.
У матеріалі повідомляється, що українську делегацію на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим доправили в Білорусь на гелікоптері S-70i Black Hawk, що належить авіаційній групі військової частини GROM, а охороняли українську делегацію оператори військової частини "Командос" із Люблінця, які співпрацювали з українськими спецпризначенцями ще задовго до повномасштабної війни.
Польоти українських високопосадовців до Бреста з польського боку курирували тодішній голова канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик та заступник голови міністерства закордонних справ Марчин Пшидач.
Своєю чергою польоти української делегації та російського олігарха Романа Абрамовича на переговори до Анкари курирував Якуб Кумох, тодішній міністр у канцелярії президента Польщі. Кумох, який вільно володіє турецькою мовою і був послом Польщі в Туреччині, супроводжував українців та Абрамовича до Анкари.
"На початку березня не було зрозуміло, чи можуть українці, які летіли на переговори до Білорусі, бути впевнені у своєму поверненні. Польська служба безпеки дала певні гарантії, що вони повернуться неушкодженими", – розповів DGP один з учасників тих подій на умовах анонімності.
Також зазначається, що військові, які брали участь у польотах, підтвердили DGP, що під час операції був прорахований ризик інцидентів. Також було проаналізовано, як реагувати на сценарій, в якому існувала б якась загроза для солдатів з країни НАТО.
Відомо, що співрозмовник польського видання стверджує, що причиною залученості Польщі до переговорів була надія, що росіяни, побачивши силу опору українців, "почнуть говорити по-справжньому". "Після перших переговорів стало зрозуміло, що це була ілюзія", – додав він.
Джерело Dziennik Gazeta Prawna стверджує, що під час переговорів у Бресті росіяни пропонували Резнікову, щоб Україна оголосила про капітуляцію. Видання додає, що очільник українського Міноборони нібито "послав росіян за напрямком російського військового корабля".
"Користь полягала в тому, що делегації інформували нас про ситуацію на фронтах. Крім того, в результаті цих переговорів з'явилися контакти Абрамовича, які згодом допомогли в обміні військовополонених із Азовсталі на росіян. Сам він, імовірно, боровся за своє життя. Він хотів залишитися на Заході і водночас не наражати себе на небезпеку перед Путіним", – додав співрозмовник.
- 12 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що невдовзі його уряд оприлюднить документи про російські впливи на євродепутатів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.85
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.08
- Актуальне
- Важливе