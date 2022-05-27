Помер Енді Флетчер - один із засновників групи Depeche Mode
Англійський музикант-клавішник, один із засновників групи Depeche Mode Енді Флетчер помер у віці 60 років
Про це повідомили на сторінці групи в Facebook.
"Ми вражені й повні безмірної печалі у зв'язку з передчасною кончиною нашого дорогого друга, члена сім'ї та колеги по групі Енді Флетчера. У Флетча було золоте серце, і він завжди був поруч, коли вам була потрібна підтримка, дружня бесіда, весела компанія або холодна пінта пива. Наші серця з його сім'єю, і ми просимо вас пам'ятати про них і поважати їх приватне життя в цей важкий час", - написали учасники Depeche Mode.
Наприкінці 70-х років минулого століття Енді Флетчер зі шкільним другом Вінсом Кларком організували музичний гурт No Romance in China. У ній він грав на бас-гітарі. У 80-х, після знайомства з Мартіном Гором, Енді та Вінс переформатували гурт і назвали його Composition of Sound. Відтак до них долучився Девід Гаан, і група стала називатися Depeche Mode.
Колектив створив свій відомий стиль, поєднуючи електронну та рокмузику.
26 травня помер 67-річний голлівудський актор Рей Ліотта.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.61
Купівля 34.61Продаж 35.91
-
EUR
Купівля 36.33Продаж 38.11
- Актуальне
- Важливе