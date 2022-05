Помер Енді Флетчер - один із засновників групи Depeche Mode

Про це повідомили на сторінці групи в Facebook.

"Ми вражені й повні безмірної печалі у зв'язку з передчасною кончиною нашого дорогого друга, члена сім'ї та колеги по групі Енді Флетчера. У Флетча було золоте серце, і він завжди був поруч, коли вам була потрібна підтримка, дружня бесіда, весела компанія або холодна пінта пива. Наші серця з його сім'єю, і ми просимо вас пам'ятати про них і поважати їх приватне життя в цей важкий час", - написали учасники Depeche Mode.

Наприкінці 70-х років минулого століття Енді Флетчер зі шкільним другом Вінсом Кларком організували музичний гурт No Romance in China. У ній він грав на бас-гітарі. У 80-х, після знайомства з Мартіном Гором, Енді та Вінс переформатували гурт і назвали його Composition of Sound. Відтак до них долучився Девід Гаан, і група стала називатися Depeche Mode.

Колектив створив свій відомий стиль, поєднуючи електронну та рокмузику.

26 травня помер 67-річний голлівудський актор Рей Ліотта.

