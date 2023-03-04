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Понад 50% українців переконані, що децентралізація дала змогу краще протистояти ворогу, - консультант Ради Європи Ткачук

4 березня, 2023 субота
18:30
Суспільство соціологічні опитування

Анатолій Ткачук, консультант Ради Європи, директор з науки та розвитку ГО "Інститут громадянського суспільства", розказав, що також понад 50% людей вважають, що створені у наслідок децентралізації територіальні громади виявилися більш спроможними забезпечувати різні потреби людей в умовах війни

Про це він розповів в етері Еспресо.

Анатолій Ткачук дав коментар щодо результатів досліджень, які за підтримки Ради Європи провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

"У дослідженнях є декілька ключових позицій, на які б я звернув увагу. Першою і головною позицією є те, що  українці - згуртована нація. ВПО (внутрішньо переміщені особи – ред.), які раптом були вимушені покинути свої території та поїхати до інших громад, дуже позитивно оцінюють, як їх там прийняли. Тобто оцінка ВПО навіть краще, ніж оцінка жителів цих громад, як вони прийняли людей з інших територій України. Це мене найбільше тішить. Друга позиція – як українці оцінили децентралізацію, і понад 50% переконані, що проведена децентралізація дала змогу краще протистояти ворогу на етапі повномасштабного вторгнення. Це також дуже класний показник", - зазначив консультант Ради Європи.

Анатолій Ткачук додав, що також більш ніж половина людей переконані у тому, що територіальні громади, які були створені у наслідок децентралізації, виявилися більш спроможними забезпечувати різні потреби людей в умовах катастрофічної ситуації, яка відбулася з вторгненням ворога.

"Звичайно, є і декілька серйозних сигналів у дослідженнях, на які треба звернути увагу. Зокрема сигнал про те, де залишаться ВПО, які покинули свої домівки. Наше дослідження показує, що приблизно 2,7 млн людей, які осіли в інших громадах України, поки що не збираються повертатися. А це серйозний виклик для громад, з яких люди повиїжджали", - зауважив Ткачук.

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Україна
децентралізація
внутрішні переселенці
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2023, субота
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