Понад 60 підприємств Латвії протягом трьох місяців імпортували продукти з Росії та Білорусі: міністр закликав припинити це

Про це повідомляє Латвійське телебачення (LTV), пише Delfi.



За даними департаменту прикордонного контролю продовольчо-ветеринарної служби Латвії, із серпня до жовтня 68 підприємств ввозили до країни продукти харчування з Росії та Білорусі.

Серед них велика частина підприємств гуртової торгівлі, торговці косметикою та медикаментами, виробники алкоголю. За останні три місяці з РФ та Білорусі імпортували майже 90 000 тонн овочів та понад 70 000 зернових продуктів.



"Цілком точно зобов'язуюсь зв'язатися з найбільшими імпортерами і з'ясувати, як ситуація, але я б сказав так — це дійсно питання етики кожного підприємця, чи заробляють вони гроші за рахунок війни, страждань інших, чи обирають цього не робити", - заявив Краузе.

Міністр наголосив, що виступає за заборону імпорту російських та білоруських харчів на рівні Європейського Союзу.