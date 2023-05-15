Про це йдеться в опитуванні Центра Разумкова на замовлення ZN.UA.

Зазначається, що більшість опитаних обрали відповідь "Варто, бо через корупцію ми втратимо і єдність, і підтримку партнерів, і, врешті, перемогу", відповідаючи на запитання "На Вашу думку, в разі виявлення фактів корупції в органах влади чи варто такі факти оприлюднювати?"

Відсоток тих, хто обрав варіант відповіді "Не варто, оскільки це не на часі, доки йде війна, це руйнуватиме єдність зусиль і зменшить шанси на перемогу", виявився навіть меншим (7%) за частку респондентів, які обрали варіант "Важко відповісти" (8,7%).

Інформується, що центр попросив українців, виходячи з особистого досвіду, оцінити, як змінилася порівняно з довоєнною кількість чи розмір хабарів, які доводиться сплачувати. Судячи з відповідей, не "низова" корупція обурює громадян. Зазначається, що за спостереженнями українців, відчутно (на 20,7%) збільшилися лише хабарі співробітникам військкоматів.

Також додається, що на 16% зросли хабарі лікарям, що також можна пояснити "військкоматними" питаннями, на 14% — місцевим чиновникам, ймовірно, за розв'язання проблем внутрішньо переміщених, на 13% — митникам, які "підтримують" бізнес, як уміють.

Зазначається, що люди все бачать і все визнають. Зазвичай вони схильні приховувати свою "корупційну" обізнаність, щоб часом і їх не запідозрили у хабарництві, але корупція під час війни — це мародерство.