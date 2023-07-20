Про це інформує Euronews.

"Згідно з новими оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), попит на електроенергію в Європейському Союзі впаде на 3% у 2023 році до найнижчого рівня за двадцять років", - йдеться в заяві.

Зниження попиту на електрику в ЄС пояснюється зростанням цін на енергоносії та уповільненням економічного зростання в європейських економіках.

Повідомляється, що протягом першої половини 2023 року було зафіксовано рекордне дворічне падіння споживання електроенергії в ЄС на 6%. Це свідчить про важкий удар, завданий споживачам і промисловості Європи енергетичною кризою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Промислове уповільнення стало причиною двох третин чистого скорочення попиту в ЄС тогоріч.

Згідно з доповіддю МЕА, це чинить тиск на промислову конкурентоспроможність в Європі, оскільки промислове виробництво продовжує відставати, попри зниження цін від рекордних торішніх максимумів.

Ситуація в інших країнах

У доповіді говориться, що закордонні субсидії, такі як закон США про зниження інфляції (IRA) і закон про зелену трансформацію Японії: "впливають на скорочення виробництва, закриття заводів, а також на призупинення і перенаправлення інвестицій".

Глобальний попит на електроенергію зростатиме через декарбонізацію енергетичних систем. Очікується, що попит збільшиться в Китаї та Індії, при цьому перший зафіксує щорічне зростання на 5,2% протягом наступних двох років.

Ці країни, що розвиваються, продовжують покладатися на викопне паливо. Китай та Індія збільшили виробництво електроенергії на вугіллі в першій половині 2023 року через скорочення гідроенергетики, викликане посухою.

МЕА передбачає відновлення світового попиту на електроенергію у 2024 році, оскільки економічні перспективи покращаться. Вони кажуть, що наступний рік може стати першим роком, коли в усьому світі буде вироблятися більше електроенергії з відновлюваних джерел енергії, ніж з вугілля.

Реформа ринку електроенергії ЄС

Нові висновки з’явилися, коли промисловий комітет Європейського парламенту підтримав плани реформування ринку електроенергії ЄС на основі угоди, укладеної основними європейськими політичними партіями на початку цього місяця. Реформа, вперше представлена Єврокомісією в березні, спрямована на захист споживачів від стрімкого зростання цін, прискорення використання відновлюваних джерел енергії та збереження конкурентних переваг компаній на все більш конкурентній світовій арені.

Парламент підтримав право споживачів на більш стабільні та довгострокові контракти, заборонивши постачальникам в односторонньому порядку змінювати умови договору та припиняти постачання електроенергії вразливим споживачам. Вони також підтримали так звані "контракти на різницю" (CFD), де державні органи можуть компенсувати виробникам енергетичних компаній, якщо ринкові ціни падають занадто різко, але можуть збирати з них платежі, якщо ціни занадто високі.

"Ця реформа спрямована на те, щоб дати європейському ринку електроенергії відчуття стабільності, щоб нам більше ніколи не довелося відчувати ціни цієї кризи", - сказав доповідач парламенту Ніколас Гонсалес Касарес.

Заплановану реформу підтримали 55 депутатів Європарламенту, 15 проголосували проти, а 2 утрималися. Міністри ЄС досі не змогли досягти спільної позиції через труднощі з укладенням угоди.

Водночас прийнята парламентом позиція не включає обмеження доходів енергетичних компаній у майбутній кризі.