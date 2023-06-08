Порошенко передав техніку морпіхам та бійцям президентської бригади, які воюють на Сході

"Приймаємо і веземо в зону бойових дій. Не буду казати де, але це дуже потрібно хлопцям", – говорить військовий. Про це пише офіційний сайт партії "ЄС".

"Сьогодні тут у нас і наші славетні морпіхи з 37-ї бригади, і потужний рівненський 14-й батальйон, і наші друзі з президентської бригади. Ми передаємо їм лазне-пральні комплекси, які вони так потребують. А також пересувну авторемонтну майстерню, бо президентська бригада веде бої на Сході, де вони зможуть повертати до бойових дій пошкоджену техніку", – пояснює п’ятий президент.

"Наша команда займається розв'язання побутових проблем – додатково до постачання зброї, бронетехніки, Посейдонів, дронів і всього іншого", – повідомив Порошенко. Кількість виготовлених лазне-пральних комплексів вже перевищила 50, а загалом волонтери ГО "Справа Громад" планують виготовити дві сотні таких комплексів, бо вони потрібні у кожній бригаді.

"Військовослужбовці відпочили, вони поїли, відпочили, помилися. Це дуже приємно", – лаконічно пояснюють бійці.

"Зараз – вирішальний момент, і ми маємо зібратися як один кулак та завдавати удар ворогу. Кожен робить для цього свою справу", – наголошує Петро Порошенко.