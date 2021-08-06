Porsche представив новий спорткар за $620 тис.

Про це повідомляє Car and Driver.



Компанія планує виготовити лише 30 екземплярів Porsche 911 GT2 RS Clubsport 25, з яких шість будуть відправлені до Сполучених Штатів.



Зазначається, що у середині транспортного засобу встановлений 3,8-літровий подвійний турбодвигун із потужністю 690 кінських сил. Також спорткар має 7-ступінчату автоматичну коробку передач.



Вартість однієї моделі 620 тисяч доларів США, що, в свою чергу, понад удвічі більше за новий 911 GT2 RS.

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