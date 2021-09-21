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Посадовців соцдепартаменту КМДА судитимуть за розкрадання понад 13 млн грн, - прокуратура

21 вересня, 2021 вiвторок
12:58
Економіка

Посадовці Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації (КМДА) судитимуть за розкрадання понад 13 млн грн

Про це у Facebook повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з повідомленням, Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох чинних та чотирьох колишніх посадовців Департаменту соціальної політики КМДА за фактом привласнення 13,6 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю медвиробів з місцевого бюджету.

Зазначається, що посадовці у змові з службовими особами приватної компанії впродовж 2017-2019 років уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни, зокрема, для осіб з обмеженими можливостями, за кошти міського бюджету в межах цільової програми "Турбота. На зустріч киянам".

При цьому, за інформацією прокуратури, закупівлі медвиробів відбулися за цінами, що значно перевищують закупівельну вартість із гранично допустимою торговельно-збутовою надбавкою, яка по окремим товарам становила понад 100%. Надалі шляхом укладання договорів з компанією злочинці привласнили кошти міського бюджету на загальну суму близько 13,6 млн грн.

У пресслужбі нагадали, що у межах провадження в цій справі правоохоронці в травні провели низку обшуків у службових приміщеннях та за місцем проживання посадовців Департаменту. За результатами слідчих дій сімом особам було повідомлено про підозру у привласненні коштів через зловживання службовим становищем у складі організованої групи.
 

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прокуратура
КМДА
розкрадання
закупівлі
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