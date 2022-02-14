Посол у Німеччині закликав Берлін надати Україні тисячі протитанкових ракет
Посол у Німеччині Андрій Мельник закликав Берлін надати Україні 12 тисяч протитанкових ракет і назвав візити Олафа Шольца до Києва та Москви "останнім шансом" дипломатичного врегулювання кризи
Про це він заявив в інтерв'ю телекомпанії Bild TV увечері в неділю, 13 лютого, повідомляє DW.
"Україні необхідні 12 тисяч протитанкових та 1000 зенітних ракет для захисту від вторгнення РФ", - заявив Мельник.
Посол назвав "останнім шансом" врегулювати конфлікт навколо України засобами дипломатії візити канцлера Шольца до Києва та Москви, заплановані на 14 та 15 лютого.
"У нас вже є відчуття, що війна стає все більш неминучою", - підкреслив Мельник.
За його словами, уряд України готовий до "найгіршого сценарію", за якого Київ "може зазнати бомбардування вже найближчими днями". Він визнав, що Росія має перевагу над Україною у повітрі та на морі, і там Україна і справді є "легкою здобиччю" для президента РФ Володимира Путіна.
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Нагадаємо, 18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, а російську агресію спробує зупинити дипломатичним шляхом.
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