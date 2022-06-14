Посольство Франції спростувало заяву про можливий візит Макрона в Україну

Про це посольство Франції повідомило у Facebook.

При цьому дипломатичне відомство заявило, що Бруно Коссанель не має повноважень давати такі коментарі.

"Перший радник Посольства Франції в Україні пан Бруно Коссанель категорично заперечує приписаний йому коментар стосовно можливого візиту президента Маркона в Україну. Пан радник також жодним чином не має повноважень давати коментарі з цього приводу", - йдеться у повідомленні.

Дипломатичне відомство зазначило, що радник посла наразі перебуває у відпустці та не має даних щодо можливого візиту Макрона в Україну.

"Наразі він перебуває у відпустці у Франції і не має конкретної інформації щодо вищеназваного візиту, про що він чітко заявив журналіту Суспільного у відповідь на його питання. Посольство Франції в Україні просить відкликати цю статтю", - йдеться у повідомленні.

Раніше Суспільне повідомило, що Бруно Коссанель у коментарі виданню підтвердив плани президента Франції Емманюеля Макрона приїхати в Україну 15 червня.

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