Про це інформує "Суспільне" із посиланням на посольство Франції.

За словами першого радника посла Франції в Україні Брюно Кассанеля, президент Франції Емманюель Макрон планує відвідати Київ в середу 15 червня. Він також повідомляє, що президент відвідає Україну одразу після візиту в Молдову.

Раніше CNN повідомляло, що у Єлисейському палаці ніяк не підтвердили плани Макрона відвідати Україну.



"Президент сказав, що у відповідний момент відвідає Україну. Розглядається декілька варіантів, проте на даному етапі нічого не вирішено", – заявляли представники президента Франції.



Зазначалося, що на відміну від кількох європейських лідерів, Макрон не відвідував Україну з моменту початку повномасштабного російського вторгнення. Президент Франції, який зараз очолює Раду Європейського Союзу, попередньо неодноразово стверджував, що поїде в Україну, коли це буде "корисно".



Востаннє Макрон відвідував Київ 8 лютого.

Раніше цього ж дня у німецькому уряді ніяк не підтвердили візиту Шольца в Київ з Макроном та Драгі 16 червня

Олаф Шольц, Емманюель Макрон та Маріо Драгі мають приїхати до Києва 16 червня. Очікується, що лідери Німеччини, Франції та Італії зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та засвідчать підтримку трьох найбільших європейських країн. Про це раніше повідомляли в La Stampa

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