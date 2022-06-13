Посольство Франції підтвердило візит Макрона до Києва
Президент Франції Емманюель Макрон планує відвідати Україну 15 червня одразу після візиту у Молдову
Про це інформує "Суспільне" із посиланням на посольство Франції.
За словами першого радника посла Франції в Україні Брюно Кассанеля, президент Франції Емманюель Макрон планує відвідати Київ в середу 15 червня. Він також повідомляє, що президент відвідає Україну одразу після візиту в Молдову.
Раніше CNN повідомляло, що у Єлисейському палаці ніяк не підтвердили плани Макрона відвідати Україну.
"Президент сказав, що у відповідний момент відвідає Україну. Розглядається декілька варіантів, проте на даному етапі нічого не вирішено", – заявляли представники президента Франції.
Зазначалося, що на відміну від кількох європейських лідерів, Макрон не відвідував Україну з моменту початку повномасштабного російського вторгнення. Президент Франції, який зараз очолює Раду Європейського Союзу, попередньо неодноразово стверджував, що поїде в Україну, коли це буде "корисно".
Востаннє Макрон відвідував Київ 8 лютого.
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- Олаф Шольц, Емманюель Макрон та Маріо Драгі мають приїхати до Києва 16 червня. Очікується, що лідери Німеччини, Франції та Італії зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та засвідчать підтримку трьох найбільших європейських країн. Про це раніше повідомляли в La Stampa
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