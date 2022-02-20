Посольство США в РФ: у метро, на вокзалах та гіпермаркетах Москви й Санкт-Петербургу можливі теракти

Така інформація з'явилася на сайті установи. Йдеться насамперед про Москву та Санкт-Петербург, передає Еспресо.TV.



"За повідомленнями ЗМІ, мали місце загрози нападу на торгові центри, залізничні станції та станції метро, а також інші місця масового скупчення людей у великих містах, включаючи Москву та Санкт-Петербург, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною ", - йдеться у повідомленні американських дипломатів.











У зв'язку з цим громадянам США в РФ даються відповідні рекомендації. Зокрема, уникати скупчення людей.



Довідка



Перед початком першої президентської кампанії Путіна містами РФ прокотилася хвиля терактів, що створювали "потрібний" суспільний настрій всередині країни. Пізніше опозиція, журналісти й колишні співробітники ФСБ, такі як покійний нині Олександр Литвиненко, звинувачуватимуть у тому ФСБ.

Обкладинка книги Олександра Литвиненка та Юрія Фельштинського

"ФСБ підриває Росію"





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