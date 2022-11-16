"Потужностей не вистачить": Гайдай розповів про ситуацію з енергопостачанням Луганщини
На Луганщині склалася невтішна ситуація з енергопостачанням
Про це в Telegram розповів голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай.
"В регіоні зруйноване обладнання Сєвєродонецької ТЕЦ, пошкоджена Луганська ТЕС у Щасті – потужностей, що залишилися, не вистачить для стабільного електропостачання окупованої у 2022 році території Луганщини", - написав він.
Утім, за його словами, ЗСУ досягли успіхів на Сватівському та Кремінському напрямках, тож дедалі більше території Луганщини звільняється, і там можна проводити стабілізаційні заходи.
- 11 листопада Роман Власенко, голова Сєверодонецької районної військової адміністрації, повідомив, що бойові дії тривають по всьому фронту Луганщини, але найгарячіші напрямки - Білогорівка, Кремінна та Сватове.
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